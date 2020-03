Scola: “Je ne sais pas si je ne jouerai plus ou si je serai à Tokyo 2021”

Luis Scola Il avait le rêve de représenter à nouveau l’albiceleste aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, mais le report de cette nomination à 2021 pourrait mettre sa présence en danger. Dans une interview pour le portail “Confinados sin basket”, l’Argentine a réfléchi sur la situation actuelle du basket-ball à cause du coronavirus. “Tout est allé très vite, maintenant l’important c’est la santé. On ne sait même pas si les compétitions vont se terminer, peut-être qu’il ne jouera plus ou peut-être que tout reviendra à la normale et qu’il pourra même aller à Tokyo 2021”, a expliqué l’Argentin.

—- | Rassemblement social entre amis: Confinados sin basket –

Nous avons réuni @ Munti34491261 @ipuntog @Meloncesto et moi pour parler du report de @ACBCOM jusqu’au 24 avril, signatures, anecdotes et surtout bonne humeur.

Si vous l’aimez, supportez ———— https: //t.co/DxP9A8Fby8

– Sergio Vegas (@Sergio_Vegas) 16 mars 2020

.