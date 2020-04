Scott Burrell a averti ses parents de la phrase de Jordan

Scott Burrell il a à peine joué une saison dans la Chicago Bulls des huit, il a joué en tant que professionnel, mais cette situation était plus que suffisante pour faire partie d’une équipe légendaire de la franchise et avoir son temps dans “The Last Dance”, le documentaire qui est sur toutes les lèvres et dans lequel son principal protagoniste, Michael Jordan, ne laisse pas les meilleurs souvenirs de Burrell.

Dans un enregistrement de l’époque, lors d’un voyage en avion, un vieux dialogue entre Jordan, le caméraman et le jeune Burrell est retrouvé, dans lequel Jordan commence par l’appeler «Dennis Rodman Junior» car il «ne dort jamais». Lorsque l’attaquant demande à Jordan de ne pas dire cela, MJ semble s’amuser et commence à l’accuser de choses. D’abord, il lui dit qu’il a vécu en sortant la nuit, puis qu’il a menti aux femmes et, enfin, quand Burrell dit à Jordan de ne pas continuer parce que ses parents allaient regarder la vidéo, Air leur dit textuellement: “Maman, papa, il c’est un alcoolique. “

“J’ai averti mes parents de cette partie.” @ sburrell24 était prêt pour cette scène avec Michael Jordan dans l’avion de l’équipe dans #TheLastDance. pic.twitter.com/fXUV91hEFL – CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) 27 avril 2020

Il semble que la vidéo ait eu des conséquences pour Burrell, qui, selon ses mots, devait “informer mes parents de cette partie” car cela pourrait être quelque peu choquant pour eux. En outre, les anciens Hornet and Nets ont déclaré qu ‘”il était avec ma femme le regardant et pensant” Qu’est-ce qu’elle va dire?, Que diront ses parents? “, Mais il a fait remarquer que” cela s’est produit il y a plus de 20 ans et c’était une manière différente de la vie, en plus que ce n’était pas aussi mauvais que je le disais “

Sa femme est sortie pour le soutenir sur Twitter et a même osé plaisanter sur le surnom de “bébé Rodman” que Jordan a donné à son mari il y a plus de deux décennies, indiquant clairement que le passé n’a rien à voir avec le présent.

