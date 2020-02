Se souvenir de Kobe Bryant de la meilleure façon que je connaisse – The Athletic

Je faisais la sieste.

Un dimanche matin serein s’était transformé en un après-midi paresseux grâce à un départ tardif de mon hôtel du centre-ville de Cleveland. Les Bulls ont vaincu les Cavs la veille, et mon vol de retour à Chicago n’a duré que dimanche soir. Mais le tintement de mon téléphone n’arrêtait pas de s’interrompre.

C’est ainsi que j’ai appris le décès de Kobe Bryant.

Au début, cela ressemblait à un canular. C’est du moins ce que mon cerveau groggy voulait croire. Quelqu’un jouait une blague malade; les médias sociaux tuent une autre célébrité prématurément. Je ne me souviens pas de la première alerte que mon téléphone a montrée alors que je jetais un coup d’œil aux yeux flous. Je me souviens de l’avoir soufflé, pensant que ça ne pouvait pas être vrai. Je me rendors.

Une heure plus tard, il était clair que ce n’était pas un canular. Bryant était mort à l’âge de 41 ans, la légende de la NBA, l’un des neuf tués dans un tragique accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie.

J’ai exclu toute la couverture de l’actualité ce jour-là, incapable et désintéressé de consommer des rapports ou des souvenirs. Par…

