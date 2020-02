Se souvenir de Kobe Bryant et se connecter avec lui grâce à ses chaussures emblématiques

Que représentait Kobe Bryant pour vous? Quel est votre point fort préféré? Mémoire préférée?

Ce ne sont là que quelques-unes des questions posées à la suite de sa mort soudaine, du décès de sa fille de 13 ans, Gianna Bryant, et de sept autres personnes qui étaient également à bord de l’hélicoptère qui s’est tragiquement écrasé à Calabasas.

Il y a un nombre infini de réponses et aucune mesure de la portée totale et de l’impact de Bryant.

Les veilles au Staples Center, à la Mamba Sports Academy et au centre de pratique des Lakers, ainsi que des peintures murales à travers la ville, ne donnent qu’un aperçu du nombre de vies qu’il a touchées. La conduite incessante de Bryant a inspiré des milliers de personnes. La transition vers la paternité après la retraite a donné un autre exemple à suivre.

Et pour certains, y compris cet auteur, il y avait un sentiment de connexion supplémentaire grâce à sa ligne de baskets signature. En surface, il semble insignifiant d’accorder une telle importance aux éléments matériels. Mais comme la plupart des choses impliquant Kobe, il y a des nuances et de la profondeur.

Je ne me souviens pas de ce qui m’a poussé à collectionner des chaussures de basket, mais avant que Bryant ne devienne une figure plus grande que nature, ma passion a commencé avec l’Adidas KB8.

J’avais neuf ans lorsque mes parents m’ont acheté la paire en noir et blanc. Avec cela est venu un sentiment euphorique d’avoir les mêmes chaussures que Kobe même si à ce stade, il n’avait pas encore fait sa marque dans la NBA, toujours seulement à sa deuxième saison.

Le nouveau millénaire a donné naissance au KOBE, qui est sorti en noir, blanc, argent, jaune, bleu glacier et mesh. J’ai convoité tout le monde. Oui, vouloir la même chaussure exacte, juste dans différentes couleurs, est probablement aussi ridicule que cela puisse paraître. Les amis et la famille me taquinaient à ce sujet.

Mais je n’ai pas vu de couleurs différentes. Il se souvenait que Kobe avait sur la paire blanche quand il a frappé Jason Kidd, un coup gagnant sur un coup gagnant dans le deuxième match d’une série éliminatoire de 2000 contre les Phoenix Suns.

Il portait la paire noire lorsqu’il a sauvé les Lakers après que Shaquille O’Neal ait commis une faute lors du quatrième match de la finale de la NBA la même année.

La paire jaune a fait ses débuts lors du match des étoiles de la NBA 2001. Et le maillage des mois plus tard pendant les séries éliminatoires lorsque Bryant et les Lakers ont remporté leur deuxième championnat consécutif.

Manny Millan-Sports Illustrated

L’association entre les chaussures et les points forts est passée à l’overdrive après que Kobe a fait le saut vers Nike. Ses chaussures étaient souvent la paire la plus avancée et la plus technologiquement disponible.

C’était un autre exemple de ce qui personnifiait Bryant: toujours innover.

Mais plus important encore, les moments et les souvenirs ont continué.

Demandez à n’importe quel collectionneur et il vous décrira facilement en détail la paire de Kobe sur laquelle il a incendié les Raptors de Toronto pour 81 points. Ou quand il a percuté un batteur à buzzer contre les Suns lors des séries éliminatoires de 2006.

Je peux même vous dire sur quelle paire il avait lors de la vidange du buzzer contre les Milwaukee Bucks en décembre 2009 et quand Bryant s’est de nouveau déchaîné sur les Raptors, cette fois avec un retour sauvage en mars 2013.

Et il existe d’innombrables autres exemples.

Le premier MVP Award de Bryant a été commémoré par Nike à travers une sortie limitée de sa troisième chaussure signature avec la marque. C’était la première fois que je faisais la queue toute seule quelques heures avant l’ouverture d’un magasin (je ne l’avais fait auparavant que lorsque j’étais adolescent avec un parent).

Kelvin Kuo-USA TODAY Sports

Je ne savais pas que c’était un signe des choses à venir. Bryant a révolutionné le marché des baskets avec la Nike Zoom Kobe 4. Avec cela, plus de versions sont venues. Plus d’alignement. Plus de souvenirs.

On peut dire que son premier moment de signature dans le modèle est venu avec 61 points au Madison Square Garden. Le coloris noir / del sol que Bryant portait cette nuit-là avait été une sortie générale et était toujours facilement disponible – jusqu’à ce match mémorable.

J’ai pris cela pour acquis, sous-estimé la réponse émotionnelle à sa réussite et je n’ai pas réussi à revenir à l’achat de cette paire. Je vis donc par procuration ceux qui en ont et je trouve de la joie à regarder les moments forts de ce match.

Alors que Nike continuait de publier de nouvelles versions du Kobe 4 sur une base hebdomadaire, il y avait plus de lignes, plus j’espérais que ma taille serait toujours disponible au moment où j’atteindrais le registre.

Bien sûr, se réveiller à 4 ou 5 heures du matin était ridicule. Mais je voulais les chaussures. J’avais besoin de chaussures.

J’ai eu la chance que ma femme maintenant me rejoigne dans la plupart des voyages tôt le matin, même si elle n’a jamais voulu de paire pour elle-même. Dans certains cas, les chaussures ont été libérées par tirage au sort et avoir une autre personne à mes côtés était d’autant plus précieux.

Mais alors que je vois un point culminant ou un accomplissement de Kobe dans une chaussure spécifique, elle se souvient des innombrables heures alignées devant un Niketown ou une maison de cerceaux et ce que notre journée ensemble a impliqué.

De temps en temps, nous revenons sur ces expériences et rions, pleinement conscients de la folie que Kobe nous faisait régulièrement conduire à Los Angeles avant le lever du soleil.

Les mots ne décrivent jamais vraiment l’impact qu’il a eu. La connexion de Kobe avec chaque individu était si personnelle et unique.

Il y a des décennies, Jordan Brand avait une publicité qui demandait: «Est-ce les chaussures?» Qui étaient à l’origine de la grandeur de Michael Jordan. La réponse était bien sûr non.

Et la même chose s’applique à ma collection de Kobes. Ce ne sont pas les chaussures. Ce sont les souvenirs.