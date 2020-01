Se souvenir des plus grands moments de Kobe à Boston en images

Boston Celtics, un ennemi de longue date sur le terrain, Kobe Bryant est décédé de manière inattendue dimanche, laissant derrière lui une communauté NBA brisée pleurant sa perte et se souvenant de son héritage.

Une grande partie de cet héritage tournait autour des Celtics et des batailles pour les âges menées contre Bryant et ses Lakers de Los Angeles. C’est son existence en tant que concurrent le plus acharné qui a vraiment ravivé la rivalité Lakers-Celtics et a contribué à définir une époque si grande qu’elle transcende le sport.

Ceci est une collection de ces moments en photos.

