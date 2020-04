Semi Ojeleye et Team Meyers remportent le dernier tournoi Call of Duty du SLAM

SLAM a ajouté quelques nouveaux arrivants à son tournoi Call of Duty: Modern Warfafe samedi, et les Celtics de Boston avaient un représentant sur les bâtons.

Semi Ojeleye a montré ses compétences en tant que membre de l’équipe de Meyers Leonard. Leonard et compagnie ont vaincu une équipe dirigée par Donovan Mitchell, 4-3, lors du cinquième tournoi Call of Duty du SLAM. L’attaquant des Mystics de Washington Aerial Powers, le gardien des Pélicans de la Nouvelle-Orléans Josh Hart, le receveur des Steelers de Pittsburgh JuJu Smith-Schuster faisaient également partie de l’équipe gagnante.

Le reste de l’équipe de Mitchell comprenait l’ailier des Portland Trail Blazers Mario Hezonja, les Jaguars de Jacksonville, le porteur de ballon Leonard Fournette et le gardien des Hawks d’Atlanta Brandon Goodwin.

L’équipe d’Ojeleye avait une avance de 3-1 après avoir gagné 6-3 dans Search and Destroy sur la carte de St. Petrograd.

Mitchell et son équipe ont obtenu une victoire serrée de 3-2 dans Capture the Flag, ainsi qu’une victoire dominante de 200-42 au Siège pour égaliser la série à 3-3.

L’équipe de Leonard a bien clôturé le dernier match de la série. Les deux équipes ont joué Domination sur Hackney Yard, et l’équipe de Leonard a gagné 200-116. Ojeleye affichait un taux de mortalité / décès de 2,07, et il avait le deuxième plus grand nombre de victimes dans son équipe (31). Smith-Schuster a réussi un total de 51 attaques marquantes en menant l’équipe à la victoire de la série.

Ojeleye a été l’un des meilleurs joueurs de son équipe tout au long de la série. L’une de ses meilleures performances est survenue lors du premier match, lorsque les deux équipes ont joué à Search and Destroy on Crash. Ojeleye a terminé à égalité au premier rang de son équipe en éliminatoires (11), alors que l’équipe a gagné 6-1.

Il a eu une autre performance de qualité lors du deuxième match de la série. Les équipes ont joué Domination sur Shoot House, et Ojeleye et compagnie ont gagné, 200-185. Il a réussi 40 attaques décisives, le deuxième plus grand nombre de l’équipe derrière Leonard’s 48.

Avec Ojeleye ayant une bonne performance lors de sa première apparition, peut-être qu’il jouera dans les futurs tournois Call of Duty et aidera son équipe à gagner des victoires.

.