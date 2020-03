S’engager à prendre des distances sociales pendant cette pandémie – The Athletic

Post Malone a eu un concert à Denver hier soir. Malgré la pandémie de coronavirus qui sévit dans le pays, le Pepsi Center a toujours ouvert ses portes, autorisé par le gouvernement local. Donc, les fans ont toujours inondé – au moins 10000 corps (probablement plus) se cognant et interagissant et se mélangeant dans la nuit.

La vidéo de la salle comble a stupéfait de nombreux internautes, y compris l’entraîneur des Warriors Steve Kerr, qui l’a retweeté et a joint une annonce de service public.

“Il nous faudra tous nous engager à prendre des distances sociales afin de renverser la tendance et de maîtriser le virus”, a écrit Kerr. “Veuillez expliquer ce concept à tous ceux que vous connaissez.”

Kerr comprend à quoi cela ressemble pour le plus cynique de ses détracteurs. Hypocrite, il devinerait. Sa ligue et sa franchise ont passé les deux dernières semaines à héberger une famille d’accueil à San Francisco, alors que le virus se propageait de manière agressive dans la région. Trois fois en six nuits, ils ont chargé le Chase Center de milliers d’étrangers, risquant une propagation plus rapide et les ramifications qui s’y rattachent. Il était un employé inconscient mais obéissant dans le processus.

“Je suis bien conscient qu’il y a quatre jours, j’étais entraîneur d’un match de la NBA devant 15 000 fans et maintenant je supplie les gens d’éviter de se rassembler dans la foule”, a déclaré Kerr lors d’une interview téléphonique. “Ce n’est pas que je sois hypocrite, c’est que j’étais ignorant il y a quatre jours et j’essaie d’apprendre comme tout le monde. J’essaie d’utiliser ma voix pour aider à passer le mot parce que c’est ce que ça va prendre. Tout le monde doit comprendre que chaque individu peut jouer un rôle dans ce domaine et que c’est la seule façon dont cela fonctionnera pour changer la dynamique de ce à quoi nous sommes confrontés. »

Dans une conversation avec The Athletic vendredi matin, Kerr a discuté de l’état actuel de la saison gelée de la NBA, des informations qu’il obtient et donne à ses joueurs et, surtout, de sa profonde conviction que chaque citoyen doit prendre cette crise émergente le plus sérieusement possible et s’auto-isoler autant que possible. Voici la transcription de la conversation avec Kerr.

Je voulais commencer par la situation de Rudy Gobert. Parce que cela semble être le point d’inflexion de tout cela. Mercredi soir: vous vous préparez pour un jeu sans ventilateur (prévu jeudi), ce qui est étrange en soi. Comment obtenez-vous les nouvelles de Gobert, les nouvelles de la suspension de la NBA et où va votre esprit?

Je faisais mon concert radio hebdomadaire Tom Tolbert (sur KNBR). C’était juste à la fin de l’entrevue, probablement vers 17 h 45 (pm) et Rod Brooks m’a dit ce qui se passait et – tout à la fin de l’entrevue.

Je venais également de parler à Bob Myers environ une demi-heure avant et il m’a dit que nous nous dirigions vers des matchs sans fans à travers la ligue, comme le nôtre allait l’être, ou une suspension complète. Avec la suspension, il a dit que le pire des cas – si un joueur était infecté – c’est à ce moment-là que nous entrions dans une suspension.

Alors quand je suis à la radio et que Rod Brooks me dit ce qui se passe avec Gobert, presque immédiatement, c’est comme, OK, c’est ça. Et je pense qu’en quelques minutes, Adam Silver a envoyé l’avis que la saison était suspendue.

Donc, vous êtes assis là dans les heures qui précèdent encore à préparer le dépistage pour un match contre les Nets le lendemain, vous avez un road trip de cinq matchs à venir juste après. Une fois que vous savez que Gobert l’a et que la saison est suspendue, quelle différence y a-t-il entre la vie avant cela, la vie après cela, dans le sens – il semblait que tout le monde commençait à la prendre beaucoup plus au sérieux.

Ouais. Je pense que la façon dont tout cela s’est déroulé, c’est toujours la nature humaine d’être dans le déni de quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment comprendre. Alors que ces choses se déroulaient au cours des dernières semaines, il est difficile d’imaginer que le monde du sport puisse s’arrêter complètement.

Donc, votre esprit en tant qu’être humain vulnérable essaie de tout rationaliser – comme nous pourrions faire ceci, nous pourrions faire cela, nous pourrions prendre cette mesure, c’est ainsi que nous pourrions encore jouer. Et puis tout d’un coup, quand la réalité frappe à la maison, c’est: «Oh mon Dieu. C’est réel.”

Vous franchissez ce seuil de la nécessité de trouver des moyens de continuer à jouer. C’est l’instinct humain dans notre monde, il faut trouver des moyens de continuer à jouer. Même chose pour n’importe qui dans son propre monde. Vous devez trouver des moyens de continuer à travailler, de continuer à vivre votre vie particulière. Mais alors vous franchissez ce seuil et c’est de la merde sacrée, nous devons comprendre cela. Pour le monde du sport, c’était une sorte de moment Gobert.

C’était le point de basculement. C’est vrai. Ça se passe. Nous devons aller au-delà de nos pensées humaines égoïstes.

Vous avez dit que c’était la réalisation du monde du sport. Hier soir, vous avez tweeté la vidéo qui a choqué beaucoup de gens – Denver a toujours un concert au Pepsi Center et l’endroit est complet. Pensez-vous que le pays doit encore se pencher sur la gravité et l’urgence de la situation?

Oui. Cent pour cent. Il est décevant que nous n’ayons pas reçu plus d’informations sur la véritable menace et sur la manière dont, collectivement et individuellement, nous pouvons aider à inverser la tendance.

Ce qu’il faut faire passer et ce que nous devons tous comprendre, c’est que la véritable menace survient lorsque nos agents de santé sont débordés parce que nous avons trop de patients à soigner. C’est le vrai problème. Si nous n’avons pas suffisamment de lits d’hôpital pour les patients et une pénurie de médecins, d’infirmières et de professionnels de la santé pour soigner les malades, c’est alors que la catastrophe frappe.

Alors, comment on fait ça? Eh bien, nous devons faire tout notre possible pour limiter notre exposition individuelle aux autres et vice versa du mieux que nous pouvons. Tout cela se passe rapidement. Je ne comprenais pas vraiment moi-même il y a cinq jours, il y a quatre jours, à chaque fois que nous jouions les Clippers dans une arène pleine.

Mardi soir. Et c’est seulement vendredi matin. Il y a moins de trois jours.

Ouais. Alors je l’ai compris, je suppose. Mais je ne l’ai pas vraiment fait. Je ne l’ai pas vraiment fait. Sinon… je ne pense pas qu’aucun d’entre nous n’ait pris les choses suffisamment au sérieux pour comprendre les répercussions. Maintenant, il est important que tout le monde partage les informations les plus importantes qui existent. C’est pour garder la distance sociale, comme le dit l’expression, et pourquoi il est important de le faire est le message principal.

Nous n’avons pas de tests adéquats dans ce pays, donc nous ne savons pas combien de personnes sont infectées. Nous devons donc faire notre part en s’auto-mettant en quarantaine et en limitant notre exposition aux autres afin d’aider les personnes vulnérables et les personnes qui vont inévitablement et ont déjà besoin de soins. C’est le vrai message.

Comment faites-vous cela? Restez-vous généralement à la maison? Je sais que c’est seulement le Jour 2, le Jour 3, mais que faites-vous maintenant et à quoi pensez-vous que vos prochaines semaines ressembleront?

Je vais rester autant que possible à la maison, sans trop m’aventurer. J’essaye juste de suivre les conseils des experts. Gardez une très bonne hygiène. Se laver les mains. Garder toutes nos portes ouvertes, donc personne ne touche les poignées de porte. Limiter le nombre de personnes avec lesquelles j’entre en contact et vice versa.

Ensuite, parce que je sais que les gens lisent à ce sujet – tout comme je l’ai lu à ce sujet – essayant simplement d’utiliser les connaissances que j’ai acquises ces derniers jours. Parce que nous devons tous apprendre ces leçons, les apprendre rapidement et les mettre en œuvre.

Que fais-tu pour passer le temps?

Débat avec les membres de la famille et les amis. En train de lire. J’essaye juste de rester occupé. Regarder Netflix. L’ironie de tout cela, pour des gens comme moi qui aiment le sport, c’est normalement le moment où vous regardez le sport – pour échapper à quelque chose de vraiment effrayant et inconfortable. Mais parce que nous sommes dans le vif du sujet, nous n’avons pas cette option. Vous cherchez donc d’autres façons de vous occuper et de vous occuper.

Quel est l’article ou l’élément d’information le plus sérieux que vous ayez vu ou lu?

Les informations les plus inquiétantes proviennent vraiment de mon fils, Nick, qui a une maîtrise en santé publique de Cal et qui prenait ce genre de choses très au sérieux il y a des semaines. Il a pris des cours sur les pandémies et parlait de tout ça il y a des semaines.

La possibilité que notre système de santé soit débordé et ses répercussions sont les plus effrayantes. Il y a beaucoup d’informations qui sont vraiment effrayantes. Je vais vous envoyer un article que j’ai lu ce matin. (Cliquez ici pour l’article auquel Kerr fait référence)

C’est vraiment effrayant. Vous ne voulez pas que les gens paniquent. D’un autre côté, n’allez pas à un putain de concert. Mais encore une fois, qui suis-je pour dire cela? J’étais entraîneur dans un match de basket avec 15 000 fans comme il y a quatre nuits. Je me sens donc comme un idiot.

Mais cela remonte à notre condition humaine de déni et de vulnérabilité. Mais nous avons franchi ce seuil maintenant et il est important que tout le monde comprenne ce qu’il peut faire.

La bonne chose est qu’il y a des exemples en Corée du Sud et en Chine où ils ont fait de la distanciation sociale et il semble que la courbe en cloche de la maladie tend dans la bonne direction.

Combien êtes-vous en contact avec vos joueurs? Je sais que la situation actuelle avec la NBA est la suivante: isolez-vous, tout le monde reste sur le marché, ils peuvent venir dans l’établissement mais ne peuvent travailler que par eux-mêmes. Pas de sessions de groupe.

Hier, nous avons rencontré tous les joueurs de l’établissement. Nous leur avons dit que nous serions à nouveau en contact avec eux lundi lorsque la NBA aura une mise à jour plus définitive. Je pense que la ligue essaie actuellement de comprendre ce que cette interruption de 30 jours va signifier en termes de pratique et d’exercices, ce genre de chose.

Mais nous ne nous entraînons pas de sitôt. Fondamentalement, nos joueurs, ce que je leur ai communiqué, c’est que, du point de vue du basket-ball, vous devez traiter cela comme si c’était la pause des All-Star, où vous ne vous entraînez pas, mais vous devez prévoir que vous pourriez jouer à un jeu. bientôt.

Que nous le soyons ou non, je ne sais pas. En théorie, nous pourrions jouer à des jeux dans un mois. Alors, entraînez-vous par vous-même. Si vous voulez venir prendre des photos dans l’établissement. Nous allons apprendre ce qui est possible et ce qui ne l’est pas lundi.

La ligue pourrait demander à tout le monde de fermer ses installations. Je ne sais pas. Ou ils pourraient nous dire que nous pourrions travailler avec un certain nombre de joueurs. Nous allons apprendre tout cela lundi et nous partagerons cela avec nos joueurs.

Dans quelle mesure votre cerveau est-il tourné vers l’avenir, à long terme et se demande-t-il si la saison sera annulée?

Oui, c’est… pour nous, c’est différent. Parce que nous n’allons nulle part (cette saison, en compétition). Je suis donc désolé pour les équipes qui ont une chance – Clippers, Lakers, Bucks, Toronto, Boston. Toutes ces équipes qui ont une chance de remporter un championnat.

De toute évidence, il y a des préoccupations beaucoup plus importantes que le basket-ball. Mais c’est ce que nous faisons. Si vous êtes dans la NBA, c’est pour cela que vous travaillez. Je pense donc à tous les athlètes, les gars de la NBA, les gars du collège, les filles qui ne joueront pas dans le tournoi.

Mais en ce qui nous concerne, nous devons simplement suivre tout ce que la NBA nous dit et nous serons prêts pour tout ce qu’ils demanderont. S’ils nous demandent d’accélérer l’entraînement et de se préparer pour les matchs dans un mois ou deux, c’est ce que nous ferons. Mais en attendant, la chose la plus importante est de suivre les directives que les experts en santé nous imposent.

Encore une fois: je ne suis pas un expert. Je souligne que je suis l’idiot qui entraînait un match devant 15 000 fans il y a quatre jours. J’apprends juste tout ça aussi. Mais il est important que nous nous adaptions tous le plus rapidement possible pour changer la dynamique.

(Photo: Sam Sharpe / USA TODAY Sports)

