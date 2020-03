Serge Ibaka dit qu’il va en «auto-quarantaine»

Le grand homme des Raptors de Toronto, Serge Ibaka, a déclaré samedi qu’il se mettrait en «auto-quarantaine». Il a également suggéré au public «d’écouter les experts» à la suite de la pandémie de coronavirus.

Auto quarantaine prêt. Soyez prudent, écoutez les experts et restez en sécurité 🙏 pic.twitter.com/mukdtzp7QQ

– Serge Ibaka (@sergeibaka) 14 mars 2020

Ibaka et le reste de ses coéquipiers Raptors étaient testés pour le coronavirus après avoir joué à l’Utah Jazz lundi soir. Ibaka a gardé le centre de l’Utah Rudy Gobert – qui s’est révélé positif – pendant la majeure partie de ce concours. Mais ses tests sont revenus négatifs, selon Shams Charania de The Athletic:

Serge Ibaka de Toronto a testé négatif pour le coronavirus, selon des sources @TheAthleticNBA @Stadium. Ibaka a défendu Rudy Gobert tout au long du match des Jazz-Raptors lundi, menant à des tests de joueurs de Toronto mercredi soir.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 14 mars 2020

Ibaka n’est pas seul en quarantaine. En fait, presque tous les joueurs de la NBA ont reçu pour consigne de rester autant que possible à la maison.

Ce sont des temps drastiques, et la ligue (et les joueurs) prennent des mesures drastiques pour assurer la santé et la sécurité. Comme on peut le voir dans le clip ci-dessus, Ibaka semble s’approvisionner en produits de première nécessité via les livraisons Amazon.

Ibaka a de nouveau été l’un des joueurs de Toronto les plus productifs en première ligne cette année. Le vétéran de 11 ans affichait une moyenne de 16,0 points, un sommet en carrière, avec 8,3 rebonds au cours de ses 50 premiers matchs. Il a également tiré près de 40% au-delà de l’arc avec 3,3 tentatives par match.

Mis à part son excellente pièce, Ibaka est devenu célèbre pour sa tenue d’avant-match, notamment sa collection de foulards.

Qu’il s’agisse de frapper dans le poste ou d’enfiler certains des plus grands foulards que l’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, n’a jamais vus, Ibaka aide Toronto à conserver une partie de son fanfare de championnat de la saison dernière.

Les Raptors détiennent actuellement la deuxième place de la Conférence de l’Est. Ibaka semble prêt à faire tout ce qu’il faut pour rester en bonne santé pour le dernier tronçon devrait jouer continuer dans un proche avenir.