Serge Ibaka, négatif de Covid-19 après son duel avec Rudy Gobert

La NBA a officialisé la suspension de la saison il y a quelques jours en raison de la coronavirus du joueur de jazz d’Utah, Rudy gobert. Peu de temps après, il a également été confirmé que Donovan Mitchell, un coéquipier du centre français, avait également attrapé la maladie. Ces deux événements ont montré directement les Raptors de Toronto, la dernière équipe face à Salt Lake City.

Toute la franchise canadienne, de cette façon, a été mise en quarantaine jusqu’à ce que l’on sache quels membres de l’équipe avaient été infectés lors du duel contre le Jazz. Il était important de tester Serge Ibaka, d’autant plus que les Espagnols étaient chargés de défendre la marque Gobert lors du dernier match entre eux.

Les Raptors eux-mêmes ont publié une déclaration officielle après la nouvelle du positif de Rudy Gobert et Donovan Mitchell dans laquelle ils ont assuré qu’ils feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour assurer la non-propagation de la maladie:

“Nous allons tous pratiquer la distanciation sociale et une bonne hygiène des mains et, surtout, surveiller attentivement notre santé. Nous restons en contact étroit avec les autorités de santé publique et les experts en maladies infectieuses, et nous sommes très reconnaissants pour leurs conseils. Comme nous apprécions toujours le soutien. “

Alors que Shams Charania, journaliste et initié de la NBA à l’Athletic and Stadium, a progressé, l’Espagnol et le reste de l’équipe canadienne ont donné des résultats négatifs au test Covid-19. Avec tout cela, on s’attend à ce que l’isolement dont les Raptors de Toronto ont souffert soit rompu.

Serge Ibaka de Toronto a testé négatif pour le coronavirus, selon des sources @TheAthleticNBA @Stadium. Ibaka a défendu Rudy Gobert tout au long du match des Jazz-Raptors lundi, menant au test des joueurs de Toronto mercredi soir.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 14 mars 2020

.