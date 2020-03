Serveurs Dion ou JR Smith?

Les Lakers de Los Angeles ont ouvert une place sur la liste lorsqu’ils ont renoncé à Troy Daniels, créant instantanément des spéculations quant à savoir qui ils allaient remplacer pour le remplacer.

Dion Waiters et JR Smith sont deux noms qui ont été liés aux Lakers au cours des dernières semaines – et bien sûr – les deux ont eu des séances d’entraînement avec eux.

Alors que les Lakers feront leur diligence raisonnable et rechercheront le bon ajustement, Waiters et Smith sont deux des joueurs sur le marché malgré que ce dernier n’ait pas joué du tout pendant la saison NBA 2019-2020 et que le premier n’apparaisse qu’en trois matchs.

Pour être sûr, ni un joueur – ni aucune autre personne disponible actuellement – ne représente un coup de circuit pour les Lakers. Cependant, avec la course aux finales de la NBA 2020 qui semble être une morsure d’ongle, tout type de bord – même mineur sur le banc – peut faire une grande différence.

Cela dit, les serveurs et Smith apportent des compétences différentes à la table. Le Waiters de 28 ans est plus jeune et plus proche de son apogée physique que le Smith de 34 ans, bien qu’il soit possible que l’expérience de ce dernier en jouant aux côtés de LeBron James équilibre les choses.

De plus, à 6’6 ”, Smith correspond au moins au profil physique de quelqu’un qui pourrait passer défensivement aux joueurs de plus grande aile qui ont causé des problèmes aux Lakers cette saison. Les serveurs peuvent être objectivement le meilleur défenseur à ce stade (bien que ni l’un ni l’autre ne soit génial) mais à 6’4 ”, il présente les mêmes problèmes de taille que lorsque les Lakers ont tenté sans succès d’utiliser Kentavious Caldwell-Pope et Alex Caruso pour défendre des ailes plus fortes comme Kawhi Leonard.

En termes d’espacement au sol, Smith doit obtenir le feu vert, après avoir tiré 41% sur les regards ouverts (pas de défenseur près de lui) depuis la profondeur pendant la saison 2017-18, qui était sa dernière saison complète et qu’il a dépensé pour drainer les regards ouverts créés par James avec les Cleveland Cavaliers. Les serveurs arrivent à droite sur les talons de Smith avec 39% à trois lors de sa dernière saison complète avec le Miami Heat, il est donc certainement capable d’espacer le sol également.

Cependant, ce qui différencie vraiment Waiters, c’est sa capacité à mettre le ballon au sol et à attaquer le panier. Il a généré près de 25% de ses tentatives de tir sur les disques, par rapport à Smith qui n’a vu que 9% de ses tentatives d’attaquer le panier. Dans une équipe des Lakers qui se classe actuellement au dernier rang en termes de nombre de lecteurs par match, la capacité des serveurs à atteindre la jante pourrait leur donner un aspect différent de celui des tireurs à spot principalement qu’ils utilisent actuellement.

Malheureusement, Waiters n’est qu’un finisseur moyen lorsqu’il pénètre dans la peinture, mais il est au moins une menace d’attaque et peut donner aux défenses une dynamique différente à craindre, d’autant plus qu’il a une certaine capacité à trouver des tireurs ouverts lorsqu’il conduit.

Smith, quant à lui, est un mauvais tireur connu qui peut renflouer une équipe lorsque le temps presse et a la réputation d’être un tireur d’élite. Si l’espacement au sol est l’objectif, il peut être le meilleur choix simplement en raison du respect que les défenses lui donneront sur le périmètre.

Bien sûr, toutes les statistiques du monde ne signifient pas grand-chose si la tête d’un joueur n’est pas dans le jeu. Les Lakers ont eu une excellente chimie d’équipe toute la saison et Waiters et Smith auraient tous deux une réputation à Los Angeles. Cependant, après avoir aidé Dwight Howard à ressusciter sa carrière cette saison, ne vous attendez pas à ce que les Lakers soient effrayés par les transgressions passées tant qu’ils croient que quiconque signe est déterminé à jouer au ballon d’équipe.

Les serveurs et Smith offrent des ajustements intrigants et les Lakers examineront attentivement leurs options.

C’est probablement leur dernière chance de peaufiner leur alignement avant les éliminatoires de la NBA 2020, donc quoi qu’ils fassent, ils doivent bien faire les choses.