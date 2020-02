Service commémoratif de planification de la ville de Los Angeles pour Kobe Bryant

Kobe Bryant n’était pas seulement un joueur de basket-ball emblématique, mais au cours des quatre années qui ont suivi sa retraite, il a montré que ses plans allaient être encore plus réussis après le basket-ball.

Au cours de ces années, Bryant est devenu un oscarisé et un conteur d’histoires merveilleuses. Cependant, ce dont on se souviendra probablement le plus de son travail en tant que mari et père.

Ce succès post-basket-ball a été tragiquement interrompu le 26 janvier lorsque Bryant, sa fille Gianna Bryant et sept autres personnes ont été tuées dans un accident d’hélicoptère à Calabasas. La perte de Bryant a envoyé le monde du basket-ball – et apparemment le reste du monde aussi – dans une profonde période de deuil. Des hommages ont surgi de tous les horizons et la place L.A. Live à l’extérieur du Staples Center a été inondée de gens depuis que la nouvelle a éclaté.

Maintenant, la ville de Los Angeles prévoit un service commémoratif pour célébrer l’impact de Bryant sur la ville. Ils prendront tous leurs repères de Vanessa Bryant et ils veilleront à honorer les neuf vies perdues, selon Dakota Smith du Los Angeles Times:

“Il y aura absolument un mémorial pour marquer les contributions de cet homme incroyable et pas seulement de lui, mais pour commémorer la perte de sa fille et de toutes les autres familles qui étaient là”, a déclaré Garcetti jeudi. “Nous n’avons pas encore finalisé cette date, mais nous avons parlé tous les jours aux Lakers, et surtout, à [Bryant’s widow, Vanessa] ainsi que. Je pense qu’un message que je dirais est qu’il ne s’agit pas seulement d’un homme qui était un basketteur, il s’agit d’un père, il s’agit d’un leader, il s’agit d’un cinéaste, il s’agit d’un artiste, il s’agit de quelqu’un qui était bien plus que la façon dont il était sur le terrain. »

Le maire Eric Garcetti veut que ce mémorial montre l’unité de la ville et s’assurera qu’il soit planifié de manière à ce que le plus de personnes possible puissent y accéder:

“C’est un rappel de notre unité, cependant. Nous sommes une ville qui croit en l’autre, croit en quelque chose de plus grand que nous et nous ferons absolument tout pour que cela soit fait pour que tout le monde puisse y participer également », a déclaré le maire.

Il n’y aura peut-être jamais de service commémoratif assez grand pour honorer Bryant et son impact sur la ville de Los Angeles. Cependant, il semble que la ville – avec l’aide de la famille Bryant – fera tout ce qui est en son pouvoir pour s’en assurer.

Lorsque des personnalités célèbres comme Michael Jackson et Nipsey Hussle sont décédées, le Staples Center a été utilisé comme lieu de commémoration. Cependant, en raison de l’héritage étendu de Bryant, il se peut qu’ils ne puissent pas du tout utiliser le Staples Center.

Quoi que la ville finisse par faire, ce sera probablement l’un des événements les plus fréquentés de l’histoire de Los Angeles.