Seul point lumineux des Nic Claxton Nets dans la défaite de 117-97 contre les Bucks

Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton étaient trop pour les Nets de Brooklyn à gérer samedi. Le duo de Milwaukee a combiné 49 points sur un tir de 19 pour 32, aidant les Bucks à remporter une victoire de 117-97 contre les Nets au Barclays Center.

Les Nets n’étaient pas aussi efficaces que leurs homologues samedi. En équipe, Brooklyn a tiré 33,3% du sol et 30,6% du territoire à 3 points.

Le buteur le plus efficace de Brooklyn n’était autre que la recrue des Nets Nic Claxton, qui a été appelé de son affectation en Ligue G à Long Island pour remplacer le blessé DeAndre Jordan. Dans ses 19 minutes de travail, Claxton a marqué 14 points sur un tir de 7 contre 12.

La recrue a également réussi six rebonds et bloqué trois tirs.

Kyrie Irving a mené les Nets avec 17 points au tir à 6 pour 15 (2 pour 6 en profondeur). Il a également réussi six rebonds, six passes décisives et quatre interceptions.

Taurean Prince a marqué 13 points sur un tir à 4 contre 15 (3 pour 12 à partir d’un territoire à 3 points).

Spencer Dinwiddie a marqué 11 points. En 20 minutes de travail, Luwawu-Cabarrot est passé de 3 pour 5 au sol (2 pour 3 à longue distance) et de 2 pour 2 à la ligne pour terminer avec 10 points.

Jarrett Allen n’a marqué que cinq points, mais il a saisi 10 rebonds et bloqué quatre tirs.

