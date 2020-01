Seuls Kareem et Kobe sont nommés dans plus de matchs All-Star de la NBA que LeBron

LeBron James a mené tous les joueurs lors du vote All-Star tout en étant nommé dans sa 16e équipe All-Star NBA. Il rejoint une formation de départ dans la Conférence de l’Ouest entraînée par Frank Vogel qui comprend James Harden, Kawhi Leonard, Luka Doncic et son coéquipier des Lakers Anthony Davis. LeBron ne suit désormais que Kareem Abdul-Jabbar (19x All-Star) et Kobe Bryant (18x All-Star) pour la plupart des sélections All-Star de l’histoire de la NBA.

Kareem a été nommé pour la première fois dans une équipe All-Star de la NBA en 1970. Sa sélection finale All-Star est arrivée en 1989. Kobe est devenu All-Star en 1998 en tant que jeune Laker et a été sélectionné dans sa dernière équipe All-Star en 2016. LeBron, quant à lui, a fait sa première apparition All-Star en 2005 et est resté sur cette scène chaque année depuis.

Pour que James obtienne 20 sélections NBA All-Star et passe Kareem, il devrait rester un All-Star pour les quatre prochaines saisons – jusqu’en 2024. En passant en 3e de cette prestigieuse liste, LeBron a rompu une égalité avec Tim Duncan et Kevin Garnett, qui ont chacun été sélectionnés pour 15 ASG.

En dehors de la NBA, le Temple de la renommée Julius Erving a été nommé cinq fois dans l’équipe des étoiles de l’ABA. Si vous combinez cela avec ses 11 apparitions en NBA, LeBron est maintenant également à égalité avec Dr. J pour la plupart des sélections professionnelles de tous les temps dans les deux ligues de basket-ball professionnelles.

Avant le match des Lakers avec Ben Simmons et les Philadelphia 76ers à Philly samedi, LeBron affiche actuellement une moyenne de 25,2 points, 10,8 passes décisives et 7,7 rebonds. Son équipe compte 36-9 et 4,5 matchs contre l’Utah Jazz n ° 2.

