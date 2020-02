Sexe, drogue et Gandalf: les aveux d’un employé de cinéma

Certains emplois vous séduisent immédiatement pour toute personne ayant une expérience partagée. Travailler dans une salle de cinéma en fait partie.

J’ai travaillé dans des cinémas de l’âge de 14 ans jusqu’à ce que je quitte l’université, en commençant comme un modeste huissier à Sydney, en Australie, et en terminant comme directeur principal d’un théâtre en Caroline du Nord. Les paramètres ne pouvaient pas être plus éloignés, mais ils partageaient quelque chose en commun: les salles de cinéma sont des endroits étranges.

Quelle meilleure façon de lancer le week-end des Oscars que de revisiter certains de mes souvenirs de films les plus chers en coulisses?

La femme oubliée

Quand il y a deux huissiers en service, vous divisez généralement les responsabilités: une personne se tient à «déposer» pour déchirer les billets; l’autre se déplace de théâtre en théâtre pour nettoyer après les spectacles et s’assurer que tout est en ordre de marche.

À Sydney, j’ai travaillé dans un cinéma de 16 salles qui comportait trois niveaux. Lors de ces types de nuits, vous devez trouver des raccourcis dans la mesure du possible si vous travaillez seul. Heureusement, je savais que je pouvais éviter Theater 14 toute la nuit. Un seul billet avait été vendu à Hannibal toute la journée, pour la première projection – et personne d’autre n’y était allé. Pas de nettoyage, pas de vérification – laissez simplement cette chose rouler.

C’était la fin de la soirée, juste après minuit, et ma dernière tâche de la journée était d’aller dans chaque théâtre pour voir si quelque chose avait besoin d’attention avant de fermer.

Je suis finalement arrivé au Théâtre 14, et j’ai entendu une petite voix:

“Bonjour? Bonjour. Monsieur? Monsieur, je suis resté ici toute la journée. “

Une femme incroyablement gentille dans les années 80 était assise dans un fauteuil roulant à mi-chemin du théâtre. Maintenant, la seule façon d’entrer dans le théâtre si vous étiez en fauteuil roulant était de passer par l’ascenseur derrière l’écran. Il s’est avéré que le gardien de sécurité du matin l’a emmenée à la première projection d’Hannibal, qui a commencé à 9 h 35, et a oublié qu’elle était là.

Cette pauvre femme était coincée dans un théâtre, incapable de sortir, forcée de regarder CINQ EXPOSITIONS DROITES D’Hannibal. Pas de repas, pas de pauses toilettes – juste Hannibal encore et encore et encore.

Naturellement, j’ai paniqué. Je me sentais mal pour cette pauvre femme, et il m’était tombé dessus pour m’être relâché et ne jamais être allé au théâtre. Cette femme était si gentille qu’elle a demandé si elle devait payer quatre autres billets. Le directeur lui a donné 10 laissez-passer de cinéma gratuits et a payé un taxi pour la ramener chez elle.

Tout le monde était tellement mortifié qu’ils ont oublié de me réprimander pour n’avoir jamais vérifié le théâtre.

La passion et le Christ

Le sexe au cinéma arrive. J’estime avoir rompu pas moins de 30 couples amoureux au fil des ans. Une fois, ce ne sont pas moins de 12 personnes qui ont toutes participé à une ligne de sexe au dernier rang qui s’étendait d’un bout à l’autre du théâtre. Il vient avec le territoire – jeu de mots absolument destiné – mais je n’ai jamais imaginé avoir à rompre un couple au premier rang lors d’une exposition à guichets fermés de La Passion du Christ.

Jusqu’à ce que je le fasse.

Lorsque ce genre de situation se produit, les gestionnaires tirent immédiatement des pailles. Personne ne veut faire face à la rupture du sexe au théâtre, surtout dans un cas comme celui-ci. Lorsque nous avons reçu un mot sur la situation d’un client en colère, c’est à moi de le faire.

Habituellement, le sexe au cinéma est facile à repérer. Au dernier rang, généralement un film la dernière semaine de sa tournée, le théâtre est donc presque vide. Facile. Pour la plupart, les gens étaient discrets à ce sujet. Ils ne voulaient pas se faire attraper, alors la seconde où ils vous ont vu, ils ont zippé et sont partis.

Cependant, cet incident était très, très différent. Ce couple n’avait aucune envie de se taire ou de tenter de cacher quoi que ce soit, ce qui a été encore aggravé par le fait que La Passion du Christ contient tant de cris lors des scènes de torture. Je suis donc là, lampe de poche à la main, et c’est comme trouver une aiguille gémissante dans une botte de foin. Les clients sont ennuyés que je sois là avec une lampe de poche perturbant le film, mais enfin, je vois une femme agitant ses bras dans la deuxième rangée, avec les sex-sexers juste en face d’elle.

Je dis «excusez-moi». Aucune réponse. Je tousse. Toujours pas de réponse. Leurs sons sexuels et les cris de Jésus entrelacés dans une symphonie macabre que je n’oublierai jamais.

À ce stade, vous avez deux choix en tant que briseur de sexe: appuyez physiquement sur quelqu’un pour attirer son attention, ce qui est dégoûtant – ou montez directement sur lui avec la lampe de poche, il est donc impossible d’ignorer. Je suis allé pour l’option deux. Ils ne s’arrêtaient toujours pas.

Enfin, j’ai fourré la femme dans le dos avec la lampe de poche, et elle s’est retournée comme si j’étais la perturbatrice, ayant l’audace de briser leur coït. Ils sont partis et ont demandé un remboursement à la sortie.

La fois où j’ai failli tuer[[nom caviardé] avec un jouet Gandalf

Cela s’est produit relativement tôt dans ma carrière théâtrale, alors ne jugez pas. J’ai décidé de caviarder le nom de l’acteur assez célèbre que j’ai failli assassiner parce que 1) je préfère ne pas revenir sur ce sujet dans le forum public, et 2) j’ai presque tué l’homme.

Le théâtre dans lequel j’ai travaillé à Sydney est le théâtre de toutes les grandes premières australiennes. Travailler une soirée de première a toujours été amusant, car même si le stress était élevé et que tout le monde essayait d’être sur son ps et son – cela vous a également donné la chance de voir des stars de cinéma, ce qui était particulièrement amusant pour un nerd de cinéma de 16 ans comme moi.

C’était l’une de ces premières, mais d’abord, revenons sur deux semaines:

C’était un après-midi de semaine exceptionnellement lent. Trop de personnel pour personne. Je travaillais sur des concessions et je devais rester à l’arrière pour faire des Choc Tops toute la journée. Une boule de crème glacée à la vanille enrobée de chocolat épais, le Choc Top est une institution de cinéma australienne et nous avons été chargés d’en préparer des dizaines à l’avance pour préparer les week-ends chargés.

J’étais là, en train de fabriquer les cônes, pendant que mon collègue Justin faisait éclater du pop-corn. Ensuite, les défis ont commencé. “Faites le prochain lot de pop-corn avec du sel double”, je dirais. “Quadruple-dip le prochain cône”, rétorquait-il.

Puis ça a mal tourné.

“Mettez cette figurine en plastique Gandalf dans le cône”, a déclaré Justin, désignant un jouet fourni avec le repas des enfants qu’il a pris pour le déjeuner. En essayant de garder mon sang-froid en riant, j’ai fabriqué la boule de crème glacée autour du Gandalf de 1,5 pouces. Je l’ai trempé, enveloppé, laissé tomber dans le gel profond et je n’y ai plus pensé.

Avance rapide jusqu’à la première de la soirée. C’est un grand film qui nous passionne tous, et trois de ses plus grandes stars sont au théâtre. Après dix minutes de projection, nous nettoyons le stand des concessions et je suis le seul caissier.

«Excusez-moi», dit une voix de baryton indubitablement douce, «j’ai trouvé cela dans mon Choc Top.»

Ses [name redacted], debout, tenant la figure de Gandalf. Et c’est drôle – donc, tellement drôle – mais je ne peux même pas commencer à rire parce que j’ai peur de ce qui se passera si mes managers le découvrent. Je devais penser à quelque chose de rapide.

“Oh, ça veut dire que tu as gagné un pop-corn gratuit,” dis-je en lui tendant un grand sac.

«J’apprécie ça, mec, mais tu devrais vraiment dire à tes managers que c’est une merde. J’ai failli m’étouffer avec ce truc sanglant. Aurait pu me tuer. “

Je lui ai dit que je transmettrais le message.

Le pire matin de l’histoire

Je l’avais fait. Je l’avais fait au directeur d’un théâtre en Caroline du Nord, et c’était ma première ouverture samedi par moi-même – une matinée lente et facile avant l’arrivée du prochain directeur – du moins c’est ce que je pensais.

C’était une époque avant les projecteurs numériques, et les copies de films physiques étaient déplacées tout le temps entre les théâtres pour optimiser les maisons. Les films plus occupés se heurteraient à de plus grands théâtres; les films sous-performants diminueraient.

Ce matin-là, une quarantaine de parents et d’enfants étaient allés joyeusement au théâtre pour regarder Martian Child. Je ne savais pas que le directeur général avait ordonné un transfert d’impression la nuit précédente, mais n’avait pas mis à jour le calendrier des films pour s’assurer que les gens se retrouvaient dans les bons cinémas.

Je me tiens donc dans le hall à 10 h 40, satisfait de la façon dont nous avons géré la première précipitation et tourné la merde avec les employés. Je vois une grand-mère sortir de Martian Child. Puis une mère, puis une autre, puis une en larmes suivie d’un père qui a l’air d’être prêt à me frapper.

Je ne me souviens pas de tout ce qu’ils ont crié, mais l’un se démarque dans mon esprit:

“COMMENT PUIS-JE EXPLIQUER CELA À MES ENFANTS?”

Il s’avère que Martian Child avait été beaucoup plus occupé la nuit précédente et We Own the Night avait sous-performé. Si vous n’avez pas vu We Own the Night, il s’ouvre sur une longue séquence de Joaquin Phoenix sur Eva Mendes. Les parents qui ont amené leurs enfants voir un conte sur un enfant qui croit qu’il vient de Mars a plutôt appris le moyen efficace d’effectuer un cunnilingus. Probablement une bonne compétence de vie, mais les parents et les grands-parents étaient néanmoins furieux.

J’ai essayé d’expliquer ce qui s’était passé, mais personne ne voulait l’entendre. J’ai donné à chacun des remboursements et deux billets de cinéma gratuits, ce qui m’a poussé à crier par mon directeur général. Même si elle a tout foutu en premier lieu. Je ne lui ai plus jamais fait confiance.

Maïs soufflé et coke

Pour être un bon manager, il faut comprendre les forces et les faiblesses de votre personnel chaque soir.

À 21 heures. par une nuit étonnamment chargée, j’ai demandé à un employé (que nous appellerons Jane) de nettoyer le pop-corn popper. C’est généralement une tâche qui prend 20-30 minutes, mais je voulais un nettoyage en profondeur avant le week-end et je lui ai donné beaucoup de temps pour le faire.

“Absolument M. Dator, je vais juste faire une petite pause, puis je vais y arriver.”

Je suis retourné à mon bureau pour compter l’argent et me préparer pour la fin de la nuit. Peu avant 10 heures, j’ai reçu un appel.

“Vous devez venir regarder le popper.”

Je ne savais pas que Jane avait utilisé sa pause pour courir dehors, voir son petit ami et faire trois rails de coca dans le parking. À son crédit, Jane m’a écouté et a nettoyé en profondeur le pop-corn popper, mais ce que je ne savais pas, c’était qu’elle allait le démonter. Tout. Comme, chaque pièce.

Ressorts, vis, écrous et boulons. Bouilloires, tôle, charnières et brides – le tout éparpillé sur plusieurs comptoirs et poli à la perfection. Jane n’avait pas seulement nettoyé le pop-corn popper; elle l’a démonté en utilisant des outils empruntés au stand du projectionniste.

J’ai appelé mon directeur général, qui m’a brusquement dit de «le remettre ensemble». Il a fallu sept heures pour le remonter. J’ai fini au lever du soleil et je devais être de retour à 10 heures.

Au moins, le popper était propre.

La fois où j’ai vu deux jambes se briser devant moi

Parfois, les choses les plus choquantes se produisent lorsque vous vous y attendez le moins. Cela m’est arrivé à Sydney lors d’une nuit autrement calme au box-office. Je m’ennuyais à jouer à Snake sur mon Nokia 3310 lorsqu’un homme est venu me crier dessus, au propre comme au figuré. Il criait que le FBI le poursuivait, un choix curieux étant donné que nous étions en Australie.

Ses cris résonnaient dans le cinéma alors qu’il courait à l’étage et juste au-dessus de moi dans un café qui surplombait l’entrée. La sécurité était en cours, essayant de comprendre ce qui se passait, mais personne parmi nous ne savait que l’homme hurlant avait pris une immense quantité de PCP peu de temps avant son arrivée.

La dernière chose que je l’ai entendu dire était: «Éloignez-vous de moi!» Avant de sauter du balcon et d’atterrir juste devant moi sur le sol en carreaux – brisant instantanément ses tibias ou fibules, peut-être les deux, à plusieurs endroits.

Tout ce que je pouvais faire était d’appeler l’ambulance. Un autre manager a dû éponger le sang. J’espère que ce gars va bien.