Shai Gilgeous-Alexander après la victoire des Pistons: nous étions «les agresseurs»

La séquence de deux défaites consécutives du Thunder a pris fin mercredi soir lorsque le club a remporté une victoire contre les Pistons de Détroit. Le concours était le premier de ce qui sera un road trip de trois matchs qui comprendra des visites à New York et à Boston, et heureusement pour l’équipe de Billy Donovan, il est parti du bon pied.

Pour cela, le club peut remercier son précieux néophyte, Shai Gilgeous-Alexander, qui a marqué 27 points. Danilo Gallinari (19 points) a également fait sa part, car il a percé un embrayage à 3 points qui a donné au Thunder un coussin à quatre points avec moins de 15 secondes à faire dans la compétition.

En fin de compte, tout cela a abouti à une victoire OKC par un score final de 114-107.

Après le concours, en parlant avec Nick Gallo pour FOX Sports Oklahoma, Gilgerous-Alexander a rendu hommage à Chris Paul pour la victoire, ce qui était intéressant compte tenu des commentaires que Paul lui-même a faits après la défaite de mardi soir contre les Clippers.

“Nous avons compris comment gagner et Chris a fait un excellent travail d’orchestration sur le tronçon, de faire des jeux, et il a fait le bon jeu à chaque fois, et nous avons eu un look facile et nous avons capitalisé sur eux.”

Paul a qualifié l’équipe de défaites consécutives contre les Bucks et les Clippers de «bonne expérience d’apprentissage» et ses élèves lui ont donné raison mercredi soir.

Le commentaire d’après-match de Gilgeous-Alexander était également conforme à cette idée.

«Nous avons juste essayé d’être les agresseurs. Nous nous sommes sentis comme au cours des deux derniers matchs, d’autres équipes ont été les agresseurs et nous ont mis sur nos talons. Nous avons essayé de sortir avec cette mentalité dans ce match et cela a fonctionné en notre faveur. »

L’équipe se dirigera maintenant vers Madison Square Garden pour affronter les Knicks en difficulté. Oklahoma City tentera de remporter sa septième victoire en neuf matchs.

