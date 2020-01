Shai Gilgeous-Alexander est une star montante de la NBA

Shai Gilgeous-Alexander était censé être l’avenir de l’Oklahoma City Thunder. Il s’avère que l’avenir est maintenant.

Gilgeous-Alexander a marqué l’histoire de la NBA lors de la victoire de lundi soir 117-104 contre les Timberwolves du Minnesota avec son premier triple-double en carrière.

Il a marqué 20 points, saisi 20 rebonds et récolté 10 passes décisives. Le seul autre gardien avec un triple-double de 20 points et 20 rebonds au cours des 30 dernières années? Selon Elias Sports Bureau, ce n’est autre que Russell Westbrook.

À 21 ans et 185 jours, Gilgeous-Alexander est également le plus jeune joueur à enregistrer un match de 20 points, 20 rebonds et 10 passes décisives. Selon ESPN Stats, la dernière fois que quelqu’un a publié ce genre de ligne de statistiques était il y a 64 ans lorsque Maurice Stokes l’a fait en 1956.

Son triple-double lundi a montré la variété des compétences que possède Gilgeous-Alexander, ce qui a amené SBNation à le qualifier de «officiellement l’un des meilleurs jeunes joueurs de la NBA».

Gilgeous-Alexander s’est d’abord fait un nom en attaquant la jante dans des rythmes décalés avec un jeu de jambes avancé. Sa capacité à frapper des layups aux pieds et à préparer des compteurs sur les disques en a fait un problème unique pour les vétérans de la NBA en tant que recrue. Au cours de sa deuxième saison professionnelle, il est devenu quelque chose d’autre: un meilleur marqueur qui peut entrer et sortir des tractions de dribble tout en conservant son incroyable flexibilité et sa dextérité autour du panier.

Les fans d’Oklahoma City ne sont probablement pas choqués par cette évaluation, ils ont regardé SGA se développer et s’améliorer tout au long de l’année.

Il est difficile de croire que Gilgeous-Alexander n’en est qu’à sa deuxième année dans la ligue, mais si le match de lundi est une indication, il a une longue et fructueuse carrière devant lui.

.