Shai Gilgeous-Alexander probable pour mercredi, à réévaluer

Le Thunder d’Oklahoma City espère avoir un de ses meilleurs joueurs de retour pour un match qui aura des répercussions sur l’ensemencement en séries éliminatoires.

L’entraîneur-chef Billy Donovan a déclaré que le meneur Shai Gilgeous-Alexander (contusion de la hanche) “devrait être disponible demain”, selon Maddie Lee de l’Oklahoman.

Vendredi, après avoir subi une contusion à la hanche lors de la victoire contre les Knicks de New York, Gilgeous-Alexander a raté le match contre les Celtics de Boston dimanche où Oklahoma City a remporté une victoire d’un point.

La présence de Gilgeous-Alexander contre l’Utah Jazz mercredi sera importante.

Le Jazz détient la quatrième tête de série de la Conférence Ouest et a un match d’avance sur le Thunder.

Gilgeous-Alexander affiche une moyenne de 19,3 points pour son équipe avec 6,1 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,1 interception par match. Il tire 47% du sol et 35% du 3.

Il sera réévalué mardi et mercredi avant le match, a tweeté Lee.

Oklahoma City et Utah ont tous deux une victoire contre l’autre cette saison. Obtenir cette deuxième victoire serait crucial en cas de bris d’égalité.

Si le Thunder l’emportait mercredi, ils prendraient pour l’instant la quatrième tête de série.

Après mercredi, les Thunder et Jazz joueront une fois de plus le 13 avril. S’ils se partagent ces matchs restants et terminent la saison avec le même record, le prochain bris d’égalité applicable gagnerait un pourcentage au sein de leur division.

Oklahoma City a une fiche de 7-4 contre les adversaires du Nord-Ouest et le Jazz est de 5-5 mardi.

