Shai Gilgeous-Alexander relève le défi Dip and Lean

La NBA pourrait être au milieu d’une interruption, mais Shai Gilgeous-Alexander continue de servir les meilleurs moments.

Via son nouveau compte Tik Tok.

Gilgeous-Alexander n’est que l’un des nombreux joueurs à créer des comptes sur l’application de réseautage social depuis que le commissaire Adam Silver a annoncé que la ligue serait suspendue indéfiniment après que Rudy Gobert ait été testé positif pour le coronavirus le 11 mars avant le match de l’Utah Jazz contre Oklahoma City. Tonnerre.

SGA a publié des vidéos avec ses coéquipiers Darius Bazley et Chris Paul, ainsi qu’une vidéo solo de lui ramenant The Dougie, un mouvement de danse rendu populaire par Cali Swag District en 2009 (lorsque Gilgeous-Alexander avait 11 ans, au cas où vous le souhaiteriez) se sentir vieux aujourd’hui).

Dans sa nouvelle vidéo Tik Tok, le Thunder Guard de première année relève le défi Dip and Lean qui circulait sur l’application en septembre 2019.

Gilgeous-Alexander a apporté beaucoup de plaisir et d’énergie à Oklahoma City cette saison, et il semble qu’il fera de même dans un avenir prévisible via les médias sociaux.

