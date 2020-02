Shake Milton avance à grands pas

C’est le début d’une nouvelle série par Sixers Wire pour passer le temps pour tout le monde pour la pause All-Star. Nous allons jeter un regard en arrière sur la série de 3 buts de l’intersaison et voir comment chaque joueur a fait pour atteindre ces objectifs et leur donner une note sur le déroulement de leur saison. La note sera basée sur une échelle de 10, 10 étant le déroulement de leur saison en fonction des objectifs.

Après avoir jeté un coup d’œil à quelques gars à la fin du banc, nous tournons maintenant notre attention vers un gars qui a fait des progrès en 2019-2020 et c’est Shake Milton. Le choix de deuxième ronde des Sixers 2018 a assez bien joué pour passer d’un joueur sous contrat à deux joueurs à un gars qui peut être dans une rotation NBA. Les nouvelles acquisitions des Sixers se déplacent probablement devant lui, mais il peut toujours avoir un impact lorsqu’il est sollicité.

Cela dit, nous allons maintenant revoir ses 3 buts de l’intersaison et voir comment il a réussi à les atteindre:

Commencer fort

Milton a commencé assez fort pour gagner un rôle constant sur le banc de l’entraîneur Brett Brown pour commencer la saison. Puis, il a subi une blessure au genou le 28 octobre qui l’a tenu à l’écart pendant une longue période de temps, ce qui a permis à Furkan Korkmaz et Matisse Thybulle de prendre fermement sa place dans la rotation. Cependant, il a fait assez pour gagner la confiance de Brown quand il a besoin de quelqu’un.

Par exemple, Brown a demandé à Milton de commencer les six matchs lorsque Josh Richardson était absent. C’était le premier départ de la carrière de Milton et Brown lui faisait confiance pour diriger le jeu de pick-and-roll avec Ben Simmons et lui permettre de rester le rouleau de l’équipe. Il sert un but dans cette équipe.

Oublier la Ligue d’été

Milton a eu du mal à tirer le ballon en Summer League, mais ses problèmes de tir n’ont pas voyagé avec lui en saison régulière. Milton tire 33,3% de la profondeur sur la saison, mais en huit matchs en tant que partant, il a tiré 37,9% de la profondeur et il a en moyenne 10,3 points. Il a marqué un sommet en carrière de 27 points contre les Hawks d’Atlanta le 30 janvier.

Tirer le ballon

Comme mentionné ci-dessus, Milton a pu tirer le ballon et le faire en toute confiance. Cette partie de son jeu a toujours été là, mais la partie la plus importante de son jeu qui a fait des progrès est son jeu et sa capacité à manipuler les balles.

Les Sixers ont essayé de changer Simmons au rouleau dans leur attaque et d’utiliser son cadre de 6 pieds 10 pouces pour se rendre à la jante et terminer et sans Richardson pendant six matchs, c’était difficile de le faire. Au lieu de cela, Milton a pu intervenir et l’équipe n’y a pas manqué un battement offensivement. Il ressemblait à un joueur de rotation légitime dans cette ligue.

Évaluation: 8/10

