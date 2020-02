Shake Milton continue d’intensifier et de produire pour les Sixers blessés

Lorsque Josh Richardson est tombé avec une tension des ischio-jambiers gauche le 22 janvier, on a supposé que les 76ers de Philadelphie se tourneraient vers Furkan Korkmaz. Après tout, le jeune Turc commençait vraiment à s’installer dans la ligue et dans la rotation de l’entraîneur Brett Brown.

Au lieu de cela, Brown a choqué presque tout le monde quand il a donné le départ à Shake Milton le 25 janvier et il est resté un starter pendant trois matchs à la place de Richardson. Après deux solides performances, Milton a creusé et a perdu 27 points, un sommet en carrière, lors de la défaite de 127-117 contre les Hawks d’Atlanta jeudi. Il a atteint son plus haut niveau en carrière en première mi-temps en marquant 16 points avant de s’y ajouter en seconde période.

«Nous avons continué à chercher pour trouver la production de nos ailes. Nos jeunes ailes, dans l’ensemble, étaient en panne. Vous aviez besoin de quelqu’un », a déclaré Brown. “Il a très bien joué.”

Milton a joué avec ce type de confiance pendant toute sa carrière. Que ce soit dans la G League avec les Delaware Blue Coats ou avec les Sixers, Milton s’est toujours comporté avec un équilibre et un fanfaron. Quand on met le travail, des performances comme celles de jeudi ne sont pas surprenantes.

“Cela ne me surprend pas du tout”, a déclaré Ben Simmons. “Je suis avec Shake depuis son arrivée ici, il travaille dur, il est constant et il a confiance en son travail.”

Le seul inconvénient d’avoir un buteur comme Milton dans la formation de départ plutôt que sur le banc est le manque de production de banc. Jeudi, Korkmaz est resté sans but et a tiré 0 pour 7 depuis le sol tandis que Raul Neto a également marqué 0 pour 6. Cela vient après que Neto a marqué 19 points sur le banc lors de la victoire de mardi sur les Golden State Warriors.

Ce manque de production a blessé les Sixers contre une équipe des Hawks qui peut mettre le ballon dans le panier et le faire de diverses manières.

“Vous devez trouver des points”, a expliqué Brown. «Si Atlanta fait quelque chose, c’est qu’ils peuvent vraiment marquer. Ils ont beaucoup de hauts voleurs, beaucoup de jeunes athlètes. Je pensais qu’au bout du compte, nous avions des fautes stupides, des choses que nous n’avions pas besoin de faire. Nous aurions pu jouer la possession. Je pensais que cela nous faisait mal quand nous y retournions. Mais, vous devez garder. Ils vont gagner des points. »

Si Brown continue à utiliser Milton dans la gamme de départ, et chaque indication indique que ce sera le cas, alors ils auront besoin de l’aide de Korkmaz et de Neto pour faire avancer les choses. Sinon, Milton devra quitter le banc pour donner un coup de poing.

