Shake Milton des Sixers admet avoir des papillons avant le premier départ

Les Philadelphia 76ers se sont affrontés samedi soir avec les Lakers de Los Angeles dans une situation désespérée. Non seulement ils ont abattu le grand homme de la superstar Joel Embiid, mais ils ont également abattu le connecteur de points de garde Josh Richardson.

Ils ont dû se battre contre LeBron James et Anthony Davis, deux des meilleurs joueurs de la ligue, tout en perdant deux partants. Alors naturellement, l’entraîneur Brett Brown a appelé Shake Milton pour commencer à la place de Richardson.

“Ils parlaient peut-être de moi à partir d’hier (vendredi), mais officiellement aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des papillons, il a admis qu’il en avait initialement.

“Oui, le jeu aux heures de grande écoute et tout le reste, mais une fois que le ballon a basculé et que vous vous êtes levé une fois, vous êtes bon. C’est juste du basket-ball », a-t-il expliqué.

Milton avait sept points et neuf rebonds dans une victoire de 108-91 contre les Lakers à domicile et il était assez impressionnant. Il n’a reculé devant aucun défi et il a joué en lui-même et c’est ce que Brown recherchait.

“Il y a un équilibre, une paix intérieure, il joue à un niveau non secoué”, a expliqué Brown. «Il ne se fait vraiment pas secouer, il ne se fait pas secouer. Il a eu neuf rebonds. Neuf rebonds est assez impressionnant. “

Avec Richardson absent 2-3 semaines, il est possible que Milton ait encore plus de temps. C’était un choc qu’il a même commencé à commencer car il était hors de la rotation pendant un bon moment. Son jeu sur tout le sol était en fait solide à un niveau global.

.