Shake Milton donne de la nourriture et secoue les agents de santé

L’une des bonnes nouvelles concernant le basket-ball concerne la saison 2019/20 pour le Philadelphia 76ers était l’irruption de Shake Milton comme un périmètre plus que utilisable à partir de la deuxième unité. Le joueur de 23 ans, qui porte le nom de la traduction de «milkshake», a gagné une place au sein du hobby Sixer et pas seulement pour ses actions sur la piste.

Milton, propriétaire du restaurant HipCityVeg dans la ville de Philadelphie, a fait don de 500 repas et boissons fouettées à des agents de santé de la ville, qui travaillent sans relâche comme leurs collègues du monde entier pour atténuer les effets de la la maladie.

Milton a également encouragé les gens à “assister à Shake” et, pour une petite somme d’argent, à collaborer afin que son restaurant continue de fournir des repas et des shakes à ceux qui travaillent dans la région. Comme leurs coéquipiers Ben Simmons et Joel Embiid, les joueurs des 76ers se sont associés dans leurs efforts pour collaborer contre la pandémie.

Shake Milton, joueur @sixers, vient de faire don de 500 déjeuners pour nourrir les agents de santé locaux! Pouvez-vous l’aider à atteindre 1000? pic.twitter.com/Sxcqho8jmd

– HipCityVeg (@HipCityVeg) 8 avril 2020

.