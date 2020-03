Shake Milton élargit sa relation avec l’ancien entraîneur Larry Brown

Larry Brown a quelques liens avec l’organisation des Philadelphia 76ers. Parallèlement au fait qu’il les a entraînés pendant six saisons tout en les guidant vers la finale de la NBA en 2001, il a un lien direct avec l’actuel meneur de départ de l’équipe.

Shake Milton, partant d’un Ben Simmons blessé, n’a joué pour Brown que pendant une demi-saison à SMU avant que Brown ne démissionne lors de la saison 2015-16, mais il a beaucoup tiré parti de cette expérience. Il a récemment ouvert sa relation avec l’entraîneur légendaire, mais il voulait également l’étendre un peu.

Brown est connu pour être dur sur ses points – voir Iverson, Allen – et Milton n’était pas différent.

“Il était dur, mais à la fin de la journée, je savais qu’il allait toujours prendre soin de vous et il a toujours donné ce type de vibe”, a-t-il déclaré. «Cela a rendu plus facile de suivre son coaching et vous avez en quelque sorte grandi et vous pouvez voir d’où vient votre croissance.»

On peut voir la croissance de Milton à sa deuxième saison en championnat. Il a été formidable pour Simmons et il fait tourner les têtes dans la ligue. Il avait un sommet en carrière de 39 points contre les Clippers de Los Angeles et, malgré la pression constante d’Avery Bradley et des Lakers de Los Angeles, il avait obtenu 12 points et six passes décisives mardi.

Milton continue de grandir en tant que joueur et il a l’attention de Brown après quelques années d’absence de SMU.

“Chaque fois qu’il me parle, il m’envoie simplement des mots d’encouragement”, a ajouté Milton. “Que ce soit simplement” continuer “,” être agressif “ou” envoyer de l’amour à votre famille “, c’est un gars formidable et il veille toujours sur moi.”

C’est toujours bien pour un jeune meneur de jeu comme Milton d’avoir un gars comme Brown qui le surveille. Brown est le seul entraîneur de l’histoire du basket-ball à avoir remporté un championnat universitaire ainsi qu’un championnat NBA, il a donc une richesse d’expérience et de connaissances qu’il peut transmettre à Milton.

Il en aura certainement besoin alors qu’il cherche à guider les Sixers lors de ce road trip. Ils se rendront à Sacramento jeudi pour affronter les Kings qui cherchent à mettre fin à une méchante dérapage de neuf matchs sur route.

