Shake Milton, la meilleure nouvelle des Sixers

Shake milton il devient une ressource inattendue pour Philadelphia 76ers et dans l’argument le plus fiable pour tenter de faire face aux pertes de ses stars. Le manque de profondeur dans son équipe est le grand handicap de ceux dirigés par Brett Brown, mais trouver un jeune joueur, avec une gamme de tir et une clairvoyance offensive comme ce garçon de 23 ans né en Oklahoma, donne de l’air frais à l’équipe. Dans six des sept derniers matchs, il n’a pas chuté de 12 points et atteint une moyenne de 50% en tirs sur le terrain.

