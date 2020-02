Shaq a dit à Kobe: “Il n’y a pas de moi dans l’équipe.” Il a répondu: “Il y a un M-E dans cette mère — euh”

La célébration de la vie de Kobe et Gigi Bryant au Staples Center a été un hommage touchant à la légende des Lakers et à sa fille de 13 ans. Beyonce, Alicia Keys et Christina Aguilera ont joué, et l’arène était remplie de ceux que Kobe et Gigi ont aimés et inspirés.

L’événement était parfois déchirant à regarder, avec Vanessa Bryant, l’épouse de Kobe et la mère de Gigi, livrant un éloge puissant, Michael Jordan a raconté ses souvenirs et Diana Taurasi a parlé de combien il l’a inspirée.

Et puis il y avait Shaquille O’Neal, l’ancien coéquipier de Kobe et parfois simultanément son rival, pour apporter un soulagement comique.

Sur scène, O’Neal se souvenait d’une époque où Bryant ne passait pas le ballon. Il est allé lui parler et a dit “Kobe, il n’y a pas de” je “dans l’équipe.”

Kobe, a déclaré Shaq, a répondu: «Je sais. Mais il y a un «M-E» dans cet enfoiré. »

Merci, Shaq. C’était parfait.