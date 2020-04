Shaquille O＇Neal dit que ses Lakers battraient “facilement” les Jordan Bulls

L’expivot Shaquille O’Neal Il a assuré que les Lakers de Los Angeles qui menaient aux côtés de Kobe Bryant au tournant du siècle avaient “facilement” devancé les Bulls de Chicago dirigés par Michael Jordan, une autre des dynasties historiques de la NBA.

16/04/2020 à 13:06

CEST

Europa Press

S’adressant à ESPN, O’Neal a répondu que ses Lakers auraient “facilement” remporté une finale hypothétique contre ces Bulls. “Parce que cela aurait tué Luc Longley, Bill Winnington et Bill Cartwright”Il a dit, citant les pivots qui faisaient partie de Chicago dans les années 1990.

“Le facteur était moi et mon lancer franc. J’aurais quand même une moyenne de 28,29 points par match, mais la clé aurait été les lancers francs. Avec moi, c’était toujours une pièce de monnaie en l’air. Si elle avait été lancée, nous gagnerions. Si elle n’avait pas été jouée, nous perdrions”. valorisé.

Jordan’s Bulls, Scottie Pippen, Toni Kukoc ou Dennis Rodman ont remporté six anneaux entre 1991 et 1998, tandis que les Lakers de ‘Shaq et Briant en ont enchaîné trois entre les années 2000 et 2002. Les deux équipes avaient pour dénominateur commun leur entraîneur, Phil Jackson, mais ne se sont jamais affrontées pleinement.

