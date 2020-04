Shaquille O’Neal a offert à Isaiah Rider 10 000 $ pour combattre Kobe Bryant pendant la saison 2000-01 des Lakers

Le tournant du 21e siècle a été gouverné par les Lakers de Los Angeles alors qu’ils entamaient les années 2000 en remportant trois championnats consécutifs animés par Shaquille O’Neal et Kobe Bryant.

Le duo était une force avec laquelle il fallait compter alors que O’Neal dominait la peinture tandis que Bryant faisait son chemin sur le périmètre, fournissant le coup de poing parfait un à deux dans l’attaque triangulaire de l’entraîneur-chef Phil Jackson. À l’époque, c’était une question légitime quant à la fin de la dynastie pourpre et or.

Cependant, au fur et à mesure que la célébrité de Bryant grandissait, les tensions entre lui et O’Neal augmentaient, car leur relation controversée a été bien racontée pendant leur temps ensemble. Dans une apparition sur le podcast All Smoke, Isaiah Rider a raconté une histoire illustrant ce qu’O’Neal ferait pour se mettre sous la peau de Bryant, transcrite par Katherine Acquavella de CBS Sports:

«Quand j’arrive pour la première fois aux Lakers, Shaq me dit que si vous et Kobe y entrez, c’est 10 G dans le casier… Cela fait trois jours que je m’entraîne… Je me dis, ‘Mec, allez, tu joues, mec . ” Il y a 10 G dans des billets d’un dollar, si jamais vous vous y lancez et que vous gérez vos affaires, saisissez ça ‘… Je ne pouvais pas le croire, je me disais’ Mec, ces garçons sont fous, mon frère ‘… Mais c’est mon truc: j’aurais quitté cette équipe si vite si j’avais mis la main sur cet homme. »

Rider n’était avec les Lakers que pour la saison 2000-01 de la NBA, mais la querelle entre Bryant et O’Neal avait déjà commencé et il était clair que ce dernier cherchait à ébouriffer les plumes de l’ancien de toutes les manières possibles. Bien qu’il semble que Rider n’ait jamais pu profiter de l’offre d’O’Neal, cela donne un aperçu de la dynamique des vestiaires pendant leur course, ce qui rend ce qu’ils ont accompli encore plus impressionnant.

Après le départ d’O’Neal, sa relation avec Bryant n’a commencé à s’améliorer que plus tard dans leur carrière, où ils ont partagé ensemble les honneurs du MVP du All-Star Game 2009. Cependant, une fois tous les deux à la retraite, il est apparu que les clôtures entre eux avaient été réparées et ils étaient redevenus amis.

Il est regrettable cependant que les deux n’aient pu régler les choses qu’une fois leur carrière terminée, car ces équipes des Lakers auraient sans doute remporté plus de championnats si elles étaient restées ensemble. O’Neal était toujours un décalage pour tout autre centre et être flanqué d’un Bryant en hausse aurait fait d’eux un ennemi formidable pour quiconque dans la ligue à l’époque.