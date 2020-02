Shaquille O’Neal «blesse» devant le mémorial public de Kobe Bryant

Cela fait près d’un mois depuis le décès de Kobe Bryant, mais les Lakers de Los Angeles et le reste du monde du basketball pleurent toujours la perte.

Depuis le tragique accident qui lui a coûté la vie à sa fille Gianna Bryant et à sept autres passagers, d’innombrables monuments commémoratifs et collectes de fonds ont été organisés pour les honorer et les célébrer.

Les fans se sont réunis au Staples Center et au centre de pratique des Lakers pour leur rendre hommage, tandis que d’autres ont choisi de faire un don et de contribuer à des campagnes comme la Fondation de la famille Kobe et Vanessa Bryant.

Les Lakers ont récemment annoncé un mémorial public pour Bryant et Shaquille O’Neal ont discuté de la façon dont il se sentait avant l’événement, selon Marc Stein du New York Times:

“Les gens qui me connaissent savent que je souffre”, a déclaré O’Neal. «En un million d’années, je n’ai jamais pensé que ma jeune sœur passerait avant moi. Et je n’ai jamais pensé qu’un de mes coéquipiers sortirait avant moi – en particulier la façon dont Kobe est sorti. »

O’Neal a également admis qu’il aurait souhaité rester plus en contact avec Bryant:

“Il était bon à toujours surveiller mes garçons, leur disant de venir travailler au gymnase de Mamba, mais j’aurais aimé pouvoir communiquer plus avec lui”, a déclaré O’Neal. «Les gens dans nos vies, si nous y pensons, nous devrions communiquer un peu plus.»

O’Neal a déjà parlé de la douleur qu’il ressentait après l’annonce de la mort de Bryant, mais lui et tout le monde sont toujours clairement en deuil et essaient de passer d’un accident aussi choquant et horrible. O’Neal et Bryant ont pu réparer leur relation ces dernières années, mais il est toujours surréaliste de considérer que ce dernier a vraiment disparu.

O’Neal et Bryant seront à jamais liés car les deux légendes des Lakers ont sans doute formé le plus grand duo de la NBA. Le tandem est le dernier à mener une franchise à trois tours, ce qui est un exploit étonnant si l’on considère certaines des super équipes récentes qui ont été formées au cours des saisons passées.

Le mémorial public qui doit avoir lieu au Staples Center sera une autre occasion pour O’Neal et ses fans de rendre hommage à Bryant. Bien qu’il soit parti, son impact durable sur le monde se fera sentir pendant des années et c’est quelque chose à célébrer.