Shaquille O’Neal compare jouer avec Penny Hardaway, Kobe Bryant, Dwyane Wade et LeBron James

Shaquille O’Neal a eu le privilège de jouer avec un certain nombre de grands de tous les temps au cours de sa propre carrière NBA de 20 ans au Temple de la renommée.

Il a commencé les choses sur l’Orlando Magic avec Penny Hardaway, puis a déménagé aux Los Angeles Lakers avec un jeune Kobe Bryant. Après leur séparation, O’Neal a joué avec Dwyane Wade sur le Miami Heat et a même eu un passage avec LeBron James sur les Cleveland Cavaliers.

Malgré tous ces arrêts à des étapes complètement différentes de sa carrière, O’Neal a réussi à apprendre quelque chose de réel sur chacun des joueurs qu’il a rencontrés. Ses anciennes querelles avec Bryant sont bien documentées, mais il est évident maintenant qu’il n’y a plus de coéquipier qu’il respecte plus et personne avec qui il aime jouer plus que lui.

Lorsqu’on lui a demandé de décrire ses expériences avec chacun de ses coéquipiers, O’Neal a fouillé dans les livres d’histoire pour trouver des comparaisons pour chacun, selon Brandon «Scoop B» Robinson de Heavy.com:

Cependant, Penny était une jeune Magic Johnson et j’étais une jeune Kareem. Kobe était un jeune Michael Jordan avant de devenir Michael Jordan. Et LeBron est les deux combinés. Et D-Wade était Kobe quand il est entré dans le sien. Je vais le dire comme ça.

Sinon pour des blessures, Hardaway aurait pu devenir l’un des meilleurs gardiens de points de la ligue, donc une comparaison avec le grand Magic Johnson n’est pas quelque chose à se moquer. Les similitudes entre Bryant et Michael Jordan sont claires à ce stade, mais O’Neal fait un pas de plus pour dire que Bryant est devenu Jordan après son départ.

Ses éloges pour tous ces joueurs vraiment formidables montrent exactement le type de personne qu’il est devenu dans ses jours d’après-match. Au cours de sa carrière, O’Neal a toujours cru qu’il était le moteur qui faisait avancer les choses. Il est impossible de le blâmer de penser cela car il est au pire le troisième plus grand centre de tous les temps.

Cependant, après sa carrière de joueur, O’Neal a vraiment commencé à embrasser les joueurs avec qui il a eu la chance de partager le terrain et sait que ce n’est pas seulement sa grandeur qui a fait bouger les choses.