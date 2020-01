Shaquille O’Neal croit que Giannis Antetokounmpo est lui dans la NBA d’aujourd’hui

La NBA est en constante évolution et le jeu d’aujourd’hui est très différent de ce qu’il était il y a encore 10 ans.

Dans les années 1990 / début des années 2000, il s’agissait de grands hommes comme Hakeem Olajuwon, David Robinson, Patrick Ewing et bien sûr, Shaquille O’Neal dominant le jeu.

Cette époque a été l’inverse car ce sont les joueurs du périmètre et les gardes de points qui contrôlent le jeu. Les goûts de LeBron James, Kawhi Leonard, James Harden et Stephen Curry ont pris le dessus tandis que des joueurs tels que le MVP en titre Giannis Antetokounmpo offrent le meilleur des deux mondes.

Les grands hommes ne sont pas utilisés de la même manière qu’auparavant, mais O’Neal se voit spécifiquement dans un joueur. Les gens se demandent souvent comment il pourrait survivre dans le jeu d’aujourd’hui qui consiste à espacer et à tirer sur trois pointeurs. Selon Jackie MacMullan et Kirk Goldsberry d’ESPN, O’Neal a récemment désigné Antetokounmpo comme celui à qui il ressemblerait s’il avait joué dans le match d’aujourd’hui:

“J’aimerais vraiment jouer dans cette NBA”, a déclaré O’Neal. «J’apporterais un peu plus de physique. J’apporterais ma longueur, j’apporterais mon athlétisme. Donc, avant de dire: «Shaq ne peut pas jouer à cette époque aujourd’hui», je joue déjà.

“Je m’appelle Giannis Antetokounmpo.”

Bien que la comparaison puisse sembler étrange à certains, elle a en fait beaucoup de sens lorsque l’on regarde les chiffres qu’Antetokounmpo a mis en place au cours des deux dernières saisons. La saison dernière, il est devenu le premier joueur depuis O’Neal en 2001 à obtenir en moyenne au moins 27 points et 12 rebonds tout en tirant à plus de 57% sur le terrain. La seule autre personne à avoir affiché ces chiffres était une autre légende des Lakers et des Bucks à Kareem Abdul-Jabbar.

Antetokounmpo est également un meneur de jeu extrêmement talentueux, capable de gérer le ballon comme un gardien et de préparer ses coéquipiers pour des tirs ouverts. O’Neal n’était pas aussi bon sur ce front mais il pouvait certainement courir la pause de temps en temps et était un excellent passeur sortant du poteau qui a fait en moyenne près de quatre passes décisives par match en 2000 et 2001.

Le grand homme semble faire son retour avec Joel Embiid et Nikola Jokic avec Antetokounmpo pour garder les choses en vie. Ils ne sont pas tout à fait aussi dominants que O’Neal, mais Antetokounmpo apporte certainement des rappels à certains moments et le grand homme en a pris note.