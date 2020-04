Shaquille O’Neal croit que les Lakers à trois temps battreaient facilement Michael Jordan et Bulls

Les Los Angeles Lakers ont inauguré le nouveau millénaire en présentant l’une des plus grandes dynasties de l’histoire de la ligue dirigée par Shaquille O’Neal et Kobe Bryant.

La domination d’O’Neal jumelée à l’émergence de Bryant alors que l’héritier de Michael Jordan a ouvert la voie à leur triple tour de la saison 2000-02 de la NBA. Leurs quatre apparitions en finale de la NBA en huit saisons ensemble allaient officiellement graver leur place en tant que prochaine première dynastie de la ligue.

Naturellement, leur parcours stellaire a connu sa juste part de comparaisons avec certaines des autres dynasties notables de la ligue. Les Chicago Bulls des années 1990, dirigés par Jordan et Scottie Pippen, sont parmi les plus notables qui ont fait l’objet de débats.

O’Neal n’a pas perdu de temps quand on lui a demandé quelle équipe allait sortir vainqueur, via SportsCenter:

. @ arielhelwani demande à @SHAQ si les Lakers à trois tours battraient les Bulls de MJ dans les nombres premiers des deux équipes. Shaq: “Bien sûr. Oui. Facilement.” pic.twitter.com/w5DL2hGGRT – SportsCenter (@SportsCenter) 16 avril 2020

La réponse d’O’Neal ne surprend guère, étant donné qu’il n’a jamais hésité à exprimer son opinion, en particulier sur les questions qui le concernent. Bien que la perspective de renvoyer si facilement une équipe dirigée par Jordan puisse sembler exagérée, il a certainement de bonnes raisons d’être confiant.

Après tout, O’Neal avait déjà trouvé un moyen de battre la Jordanie lorsque le Orlando Magic avait vaincu les Bulls lors des éliminatoires de la NBA en 1995 en six matchs. Il s’est avéré être tout à fait le problème pour eux après une moyenne de 24,3 points, 13,2 planches et 4,0 passes décisives tout en tirant 65,1% de la ligne des lancers francs.

Alors que Jordan est largement considéré comme le plus grand joueur incontesté de tous les temps, les Lakers correspondent toujours assez bien à Bryant aligné en face de lui. Le facteur X – comme O’Neal aime le souligner – sera le joueur qui sera finalement chargé de le garder bas et l’histoire prouve que les Bulls n’ont pas beaucoup d’options.

O’Neal a reconnu que l’entraîneur-chef Phil Jackson utiliserait sans aucun doute la méthode Hack-a-Shaq, le forçant ainsi à convertir plus de la moitié de ses lancers francs afin d’obtenir la victoire. Bien sûr, cela ne sert qu’à ajouter encore plus de carburant au feu pour cette série hypothétique entre deux des plus grandes dynasties de la NBA.