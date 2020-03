Shaquille O’Neal envoie un message encourageant au milieu de la crise des coronavirus de la NBA

Le coronavirus a grandement affecté la vie quotidienne des fans et des joueurs de la NBA. Shaquille O’Neal a été témoin de la réalité des perturbations causées par la pandémie, mais le centre du Hall Of Fame espère que l’équipe pourra rebondir dans les prochains jours. Il croit qu’ils ont ce qu’il faut pour réussir à leur poste.

L’animateur de la NBA sur TNT a parlé du coronavirus dans son étendue lors d’une projection spéciale de l’émission. S’il a admis qu’il n’était pas pleinement au courant de la situation, il a exprimé sa confiance que ses concitoyens américains devraient pouvoir gérer la crise avec facilité. Il a mentionné le feu concurrentiel des Américains comme l’une des principales raisons pour lesquelles ils pourront prospérer malgré les perspectives sombres de COVID-19 pour tout le monde.

«Ce que je sais de ce pays, c’est que tout le monde est un concurrent. Même si c’est mauvais, j’ai toujours de l’espoir. Je sais pertinemment qu’il y a un jeune gars en train d’essayer de comprendre. Avec un peu de chance, dans 30 jours, il a trouvé quelque chose et refait la chose », a déclaré Shaq.

C’est une bonne chose d’entendre des mots aussi encourageants d’une figure NBA bien-aimée comme Shaq. Le virus a perturbé la vie quotidienne des Américains et les gens ne savent naturellement pas quoi faire. Il a bien fait de rappeler à tout le monde que l’excellence fait partie de la voie américaine et qu’ils peuvent surmonter cela en tant que nation ensemble.

Pour la perspective d’un grand NBA, écoutez l’intégralité du discours de Shaq sur le coronavirus ici:

