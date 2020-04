Shaquille O’Neal explique pourquoi il ne regardera pas la cérémonie du Temple de la renommée du basket-ball Naismith de Kobe Bryant

Kobe Bryant devrait être intronisé à titre posthume au Temple de la renommée du basket-ball Naismith Memorial lors d’une cérémonie le 29 août.

Cependant, Shaquille O’Neal – l’un des coéquipiers et amis les plus importants de Bryant – ne sera pas présent.

O’Neal a lutté publiquement à plusieurs reprises avec la perte de Bryant, mais a trouvé la force de prononcer un discours mémorable lors de la cérémonie «A Celebration of Life» de Bryant. Alors que les choses sont devenues un peu plus faciles avec le temps, le chagrin de perdre son ami lui vient toujours à l’esprit.

Pour cette raison, O’Neal dit qu’il ne regardera pas la cérémonie d’intronisation de Bryant car cela ramènera sa tristesse à son apogée, selon Shanna McCarriston de CBS Sports:

«En fait, je ne vais pas regarder la cérémonie du Temple de la renommée. Sur une échelle de tristesse de 1 à 10, je suis enfin au moins à 2 maintenant… Cela ramènerait à 7, 8, 9 et je ne peux pas pour le moment. Je ne veux donc pas voir d’anciens faits saillants que je regarde déjà maintenant. “

Il est tout à fait compréhensible qu’O’Neal ne veuille pas passer une nuit à regarder les vieux moments forts de Bryant et à célébrer son intronisation au Temple de la renommée sans qu’il soit réellement présent. O’Neal pleure publiquement depuis un certain temps maintenant et souhaite peut-être juste une nuit pour le faire en privé.

Peut-être qu’au mois d’août, O’Neal changera d’idée et demandera à participer à la cérémonie, auquel moment il sera heureux de participer aux festivités. O’Neal a suggéré que l’épouse de Bryant, Vanessa Bryant, soit l’oratrice de l’événement.

À l’approche de la date – et si la cérémonie peut même avoir lieu comme prévu – les fans en sauront plus sur la façon dont ils prévoient de célébrer Bryant lors de la cérémonie d’intronisation. Pour le moment, il semble clair qu’O’Neal ne voudra pas participer, tout simplement parce qu’il ne peut pas revenir à la tristesse et au chagrin qu’il a ressentis au départ.