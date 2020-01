Shaquille O’Neal n’a pas “ ressenti une douleur aussi vive depuis un certain temps ” depuis la mort de Kobe Bryant

“Je n’ai pas ressenti une douleur aussi forte depuis un moment … ça me change définitivement.” »@ SHAQ sur la perte de son frère, Kobe. pic.twitter.com/dM5i0DDgGK

– NBA sur TNT (@NBAonTNT) 29 janvier 2020

Il n’y a peut-être aucun joueur qui sera lié à Kobe Bryant plus que Shaquille O’Neal.

Au cours de leurs huit saisons ensemble, Bryant et O’Neal ont peut-être formé le plus grand duo de l’histoire de la NBA. Hors du tribunal, ils ont eu leurs problèmes mais n’ont jamais perdu le respect l’un de l’autre, et ils ont tous les deux considéré que leur relation était de nature fraternelle.

Donc, lorsque Bryant a été tué de manière choquante et tragique dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier – avec sa fille Gianna Bryant et sept autres personnes – O’Neal a ressenti la douleur de sa perte autant que quiconque. O’Neal avait toujours senti le récit d’angoisse entre lui et Bryant était exagéré alors qu’il le considérait véritablement comme son frère.

Alors qu’O’Neal parlait courageusement de la mort de Bryant lors d’un épisode spécial de la NBA sur TNT, il a déclaré que la douleur de perdre Bryant était une douleur qu’il n’avait pas ressentie depuis longtemps, en la comparant à la perte de sa sœur, selon Ohm Youngmisuk d’ESPN:

“Je n’ai pas ressenti une douleur aussi forte depuis un moment”, a déclaré O’Neal lors d’un hommage TNT à Bryant au Staples Center, où il a été rejoint par Dwyane Wade, Charles Barkley, Kenny Smith, Ernie Johnson, Reggie Miller et Jerry West.

O’Neal a continué à parler sans interruption pendant environ sept minutes, parlant des innombrables façons dont la mort de Bryant est impossible à traiter, et a déclaré que ne pas pouvoir plaisanter avec lui lors de sa cérémonie au Temple de la renommée en août lui brisait le cœur:

«Le fait que nous ne pourrons pas plaisanter lors de sa cérémonie au Temple de la renommée, le fait que nous ne pourrons pas dire:« Ha, j’en ai cinq. Tu en as quatre [championships]», A déclaré O’Neal, dont la sœur, Ayesha Harrison-Jex, est décédée d’un cancer en octobre. «Le fait que nous n’allons pas pouvoir dire si nous serions restés ensemble, nous aurions pu en avoir 10… ce sont des choses que vous ne pouvez pas récupérer. Avec la perte de mon père et de ma sœur… c’est la seule chose que je souhaite, je pourrais juste leur redire quelque chose. »

Entendre O’Neal parler de la perte de Bryant a ramené les fans au chagrin de la première diffusion de cette nouvelle. C’était peut-être le plus ouvertement émotif que de nombreux fans aient jamais vu O’Neal et le voir souffrir faisait aussi souffrir tant de gens.

Peut-être que la seule doublure argentée – si on peut même l’appeler ainsi – est qu’O’Neal et Bryant ont rectifié leur relation. Bryant a terminé sa vie sans aucune angoisse envers O’Neal et ce dernier n’a jamais ressenti et ne ressentira jamais que de l’amour en retour.