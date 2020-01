Shaquille O’Neal «ne va pas bien» après la mort de Kobe Bryant

Le monde continue de se rassembler pour Kobe Bryant, Gianna Bryant et les sept autres passagers perdus dans le crash dévastateur d’un hélicoptère.

Dans la NBA, chaque équipe a commis des violations de 24 et / ou huit secondes au chronomètre des tirs pour commencer les matchs en l’honneur des chandails des Lakers de Los Angeles de Bryant.

Le match de l’équipe contre les Clippers de Los Angeles le 28 janvier étant reporté, Shaquille O’Neal a pris le temps de discuter de la perte de Bryant.

Après de nombreux articles sur les réseaux sociaux, O’Neal a expliqué comment il se remémorait la mort de sa sœur, telle que transcrite par Justin Tasch du New York Post:

“Je ne vais pas bien. Je suis malade “, a déclaré Shaq lors du dernier épisode de” The Big Podcast with Shaq “lundi. «Je viens de surmonter la mort de ma sœur. Vous m’avez dit l’autre jour quand je suis arrivé, j’avais l’air d’avoir besoin de repos. Je n’ai pas dormi après la mort d’Ayesha parce que, sans penser aux bons moments, mais aux fois où j’aurais pu faire quelque chose, ou j’aurais pu dire quelque chose ou aurais pu faire quelque chose de différent, ou aurais pu l’aimer davantage ou aurait pu lui montrer plus de soutien. Et la même chose a frappé quand j’ai appris cette nouvelle. »

Alors que certains évoqueront naturellement la relation d’O’Neal avec Bryant au cours de leurs huit saisons ensemble, il les considère maintenant comme deux frères:

“Je n’ai pas mangé, je n’ai pas dormi”, a expliqué Shaq. “Je regarde toutes les cassettes. Je suis malade en ce moment. Et je sais qu’un idiot va évoquer la relation que Kobe et moi avions. Notre relation était celle de frères. Nous sommes frères sur ce podcast, John, nous discutons tout le temps. Mais dans la vraie vie, quand je vous vois, vous et votre charmante épouse, tout est question de respect. “

Comme O’Neal avait hâte de vieillir avec Bryant, il va être blessé pendant longtemps en les qualifiant de meilleur duo jamais créé en NBA:

“Ça va faire mal pour très longtemps”, a déclaré O’Neal. «Je veux voir tout le monde vieillir comme Bill Russell et le Dr J afin que nous puissions avoir des histoires. Nous sommes toujours le meilleur duo jamais créé, ça ne va pas changer. Mais je souhaite à 60 et 70 ans, dans la maison des vieux ou sur cette émission, nous pourrions en parler. Mais on se souviendra de lui. »

Au cours de leurs huit saisons avec les Lakers, O’Neal et Bryant ont remporté trois championnats en quatre matches de finale NBA. Alors qu’ils auraient pu gagner plus et qu’il y aurait des regrets, ils ont finalement pu régler les choses.

Comme l’a déclaré O’Neal, la mort de Bryant va faire mal pendant longtemps. L’espoir est que les Lakers puissent remporter la finale NBA 2020 pour l’un des plus grands joueurs.