Shaquille O’Neal prend une douche hilarante au Lysol

Être un All-Star à 15 reprises et l’un des meilleurs centres de l’histoire de la NBA ne vous protégera pas du virus coronavirus. Pour cette raison, la légende de la NBA, Shaquille O’Neal, fait tout ce qu’il peut pour se protéger au milieu de la pandémie en cours.

Comme c’est souvent le cas, O’Neal n’a pas peur de montrer son côté comique en postant une vidéo sur Twitter de lui se douchant avec le produit de nettoyage Lysol.

Le Dr Shaq est un génie absolu pendant le Coronavirus: une douche de Lysol. 🚿 🤯 pic.twitter.com/30NsQNo2wm

– ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 18 mars 2020

Blague à part, la pandémie de coronavirus a touché le monde entier mais a eu des répercussions majeures sur le monde du sport dans son ensemble. Après le centre de jazz d’Utah, Rudy Gobert a été testé positif au virus au début du mois. Depuis le diagnostic de Gobert, plusieurs autres joueurs de la NBA ont contracté COVID-19, dont quatre joueurs sur les Brooklyn Nets mardi, selon l’équipe.

Selon le New York Times, le coronavirus a maintenant touché les 50 États des États-Unis avec 5726 cas confirmés et plus de 100 morts. Dans le monde, ce nombre grimpe à près de 200 000 cas avec 7 987 décès.

–

Suivez ClutchPoints sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook. Nous pouvons également être trouvés sur Flipboard où vous pouvez vous abonner et nous suivre.

Tout notre contenu NBA peut être trouvé sur la section NBA de la page d’accueil ClutchPoints ici. Pour tout notre contenu de basketball universitaire, cliquez ici.

Suivez les matchs de la NBA en direct en téléchargeant l’application ClutchPoints et en vous dirigeant vers l’onglet des scores dans la section NBA.

Vous pouvez écouter et vous abonner au podcast Battle for LA sur les podcasts Apple, Spotify et Soundcloud. Vous pouvez également trouver de nouveaux épisodes de Battle for LA, le podcast ClutchPoints NBA et Establish the Pass sous l’onglet Podcast sur la page d’accueil ClutchPoints.