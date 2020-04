Shaquille O’Neal qualifie les finales de la NBA de 2002 contre l’ennui des filets

Même vers la fin du mandat de Shaquille O’Neal avec les Lakers de Los Angeles, ils étaient toujours incroyablement dominants sur le terrain ensemble malgré la querelle.

Lors de leur apparition en finale de la NBA en 2002 contre les Nets du New Jersey, ils avaient la formule pour gagner parfaitement.

Malgré une difficile finale de la Conférence de l’Ouest contre les Kings de Sacramento, les Lakers ont balayé leur adversaire du premier tour et ont éliminé les San Antonio Spurs en cinq matchs. Et d’une manière ou d’une autre, leur affrontement en finale de la NBA en 2002 contre les Nets était probablement le plus facile de toute leur série éliminatoire.

En discutant de cette finale, O’Neal a qualifié la série contre les Nets d’ennuyeuse en raison de la faible confrontation qu’il avait eue en position centrale, selon Brandon ‘Scoop B’ Robinson de Heavy.com:

C’était ennuyeux parce que, quel était le nom de ce centre – Todd McCollough. Todd McCollough me joue? Arrête ça. Tu sais ce qui est fou? En fait, je suis devenu fou quand nous jouions à Jersey. Tu penses que Todd McCollough va m’arrêter au berceau de Jersey devant ma grand-mère et mon grand-père?… .Seeeeeeit! Non arrête.

Bien qu’il soit normalement considéré comme irrespectueux de parler d’un autre centre de la NBA de cette manière, O’Neal avait absolument le droit de le faire. Les Lakers ont balayé les Nets 4-0 et ont remporté chaque match avec une moyenne de 9,3 points.

O’Neal était à nouveau une force imparable, avec une moyenne de 36,3 points, 12,3 rebonds et 2,8 blocs par match lors de sa troisième saison consécutive, tout au long de juin. Lorsque ces types de numéros sont affichés sur une base de jeu à jeu, il est tout à fait justifié d’appeler le match ennuyeux.

Les Lakers ont navigué en route vers leur troisième championnat consécutif et ce qui serait leur dernier de l’époque O’Neal-Bryant. Les Lakers participeraient à la finale deux saisons plus tard en 2004, mais seraient complètement dépassés par les Pistons de Detroit et mettraient officiellement fin au mandat d’O’Neal.