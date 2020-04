Shaquille O’Neal réfléchit à la finale de la NBA 2000 contre les Pacers

Shaquille O’Neal est célèbre pour représenter la moitié du plus grand duo de l’histoire de la NBA.

O’Neal et Kobe Bryant ont fait des ravages dans la ligue au cours de leurs huit saisons ensemble avec les Lakers de Los Angeles. Leur domination a véritablement commencé lors de la saison 1999-2000 NBA lorsque les Lakers se sont affrontés avec les Indiana Pacers lors des finales NBA 2000.

Les Lakers n’avaient pas la route la plus facile pour les finales, disputant cinq matchs complets contre les Kings de Sacramento au premier tour et ayant eu besoin de sept matchs pour éliminer les Portland Trail Blazers lors des finales de la Conférence Ouest. Cependant, O’Neal le sentait vraiment et Bryant a dû gagner toute cette saison et a joué avec quelque chose à prouver.

Selon Brandon ‘Scoop B’ Robinson de Heavy.com, O’Neal a réfléchi à sa première finale de la NBA avec les Lakers, estimant qu’il devait prouver à quel point il était dominant pour garder l’équipe ensemble.

C’était ma première, non? Les Pacers? Parce qu’après avoir atteint les finales en 1994 et avoir été gêné par Hakeem Olajuwon, je me suis dit: ‘Si je reviens un jour, je dois faire une performance si dominante qu’il ne sera pas question de savoir qui est le champion … ‘et puis, j’ai eu une autre chose qui me motive. Rik Smits me tuait quand j’étais plus jeune. Je sais donc qu’il est bien plus âgé. Il est venu dans le jeu – oh ouais Shaq est un chien. Il est le même vieux Shaq, donnant des coudes au visage et dans votre bouche et dans votre nez… Je viens prendre ce trophée par tous les moyens nécessaires. Il y avait donc quelque chose que je devais prouver et donner l’exemple et quelque chose qui devait être fait parce que, si nous ne gagnons pas ce premier, ils nous briseront probablement et ce sera beaucoup plus négatif à parler de.

Les Lakers ont fini par gagner cette série en six matchs, commençant leur série de trois championnats consécutifs.

Et outre un match 4 dans lequel O’Neal a commis une faute en fin de match et Bryant a pris le relais, le premier était vraiment dominant. Pour la série, O’Neal a obtenu en moyenne 38,8 points absolument absurdes, 16,7 rebonds et 2,7 blocs par match. Il l’a fait en jouant 45,0 minutes par match.

À son apogée, personne n’était aussi dominant qu’O’Neal. Il ne pouvait tout simplement être arrêté par personne, et c’est exactement ce qu’il voulait prouver avant les éliminatoires de la NBA 2000.