Shaquille O’Neal s’est fait dire que les Lakers l’échangeraient s’ils perdaient la finale de la NBA 2004 contre. Pistons

Le temps passé par Shaquille O’Neal avec les Lakers de Los Angeles est l’une des dynasties les mieux documentées de tous les temps, principalement en raison du drame qui l’entoure, lui et Kobe Bryant.

À la saison 2003-04 de la NBA, la relation était irréparable et les Lakers savaient qu’ils devaient faire un changement.

Malgré cela, les Lakers ont tout de même atteint la finale de la NBA 2004 et ont eu la chance de remporter leur quatrième championnat en cinq matches. Les Lakers avaient réorganisé leur alignement, ajoutant Gary Payton et Karl Malone à un alignement déjà d’élite et beaucoup pensaient qu’ils étaient un verrou pour tout gagner.

O’Neal dit maintenant qu’avant la série, les Lakers lui ont dit qu’ils prévoyaient de quitter son poste s’il ne pouvait pas remporter le championnat, selon Wil Leitner de Fox Sports:

«La même chose qui se passait dans ce documentaire se passait avec moi. On m’a dit que si on ne gagne pas la série [2004 NBA Finals vs. Detroit Pistons] Je suis sorti de là. “

O’Neal a été informé par quelqu’un au front-office et savait que son temps était écoulé lorsque les Lakers ont finalement perdu en cinq matchs contre les Pistons de Détroit:

“Oui, de quelqu’un à l’étage dans le bureau,” Hé, si vous ne gagnez pas cette série, ils cherchent à faire des changements “… Je savais qu’une fois que nous avons perdu qu’il était temps pour moi de faire autre chose.”

Un mois plus tard, les Lakers ont officiellement échangé O’Neal contre le Miami Heat le 14 juillet 2004. Ils ont reçu un retour assez substantiel, récupérant Lamar Odom, Caron Butler, Brian Grant et un choix de première ronde dans la NBA 2006. Projet qui est finalement devenu Jordan Farmar.

Cela a marqué la fin de l’ère O’Neal-Bryant et les Lakers sont devenus l’équipe de ce dernier. O’Neal remporterait les finales NBA 2006 avec le Heat et Bryant gagnerait en 2009 et 2010 avec les Lakers.

Tout a finalement fonctionné, mais cette histoire d’O’Neal ajoute une nouvelle couche dramatique à une saga pluriannuelle déjà intense. Peut-être qu’un jour un documentaire de style «The Last Dance» sera réalisé pour couvrir les tumultueux Lakers à trois tours.