Shaquille O’Neal souhaite qu’il ait parlé à Kobe Bryant plus

Le mandat de Kobe Bryant et Shaquille O’Neal avec les Lakers de Los Angeles est peut-être l’un des plus mémorables de l’histoire de la NBA, en grande partie pour le drame qui a assombri les saisons de championnat.

O’Neal et Bryant se sont réconciliés publiquement des années plus tard, mais leur angoisse l’un envers l’autre les a probablement empêchés de remporter ensemble plus de cinq ou six championnats.

À la suite du décès tragique de Bryant le 26 janvier, O’Neal était très ouvert sur la façon dont cela l’affectait. Sa volonté de parler si librement de la tristesse qu’il ressentait a été appréciée par tout le monde, mais a également ajouté au chagrin de la situation.

Tout en discutant de sa relation avec Bryant, O’Neal a déclaré qu’il aurait souhaité lui parler plus fréquemment après leur réconciliation, via «Sports Like a Boss» avec Holly McPeak et Anne Marie Anderson:

«Le rappel est… que ça me fait passer en mode souhait… Cuz écoute, on se respectait. Nous sommes amis. Nous n’appelons pas des amis de tous les jours, mais j’aurais aimé lui parler davantage, j’aurais aimé dire “hé, comment ça va”, j’aurais aimé dire “hé, tu connais le Hall of Fame chose arrive. Tu sais que tu vas être sur cette liste »»

O’Neal a réitéré qu’il ne prévoyait pas de regarder la cérémonie du Temple de la renommée du basket-ball Naismith Memorial 2020 qui intronisera Tim Duncan, Kevin Garnett et Bryant:

«Je ne regarderai même pas la cérémonie du Temple de la renommée cette année. Je ne veux pas voir de photos et de vidéos de lui. Je ne. Félicitations à Tim Duncan, Kevin Garnett et à tous ces gars-là, mais écoutez, je n’ai jamais pensé, je n’ai jamais pensé que quelque chose comme ça arriverait. »

O’Neal a déclaré à plusieurs reprises qu’il se sentirait tout simplement trop triste s’il essayait de regarder ou d’assister à l’intronisation de Bryant et peut-être qu’une partie de cela découle de son souhait qu’ils soient plus proches.

Tous les amateurs de sport les ont vus s’asseoir et se réconcilier. Cependant, les fans ne voient jamais ce qui se passe derrière des portes closes et même si O’Neal et Bryant étaient amis, il est compréhensible qu’ils souhaitent avoir une meilleure relation.