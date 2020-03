Si 2020 Masters laisse les fans entrer dans Augusta National, les billets seront bon marché

Le Masters passe en revue plusieurs plans d’urgence en réaction à la pandémie de coronavirus, notamment en interdisant aux fans (ou aux «patrons» dans la nomenclature du club caché) les portes. Le premier club masculin du golf est à seulement quatre semaines à Augusta National, et serait joué après que de nombreuses autres ligues sportives ont fermé leurs stades au public ou ont suspendu les événements.

Alan Shipnuck de Golf Magazine a tweeté le contenu d’un message texte d’un membre indiquant qu’Augusta National peut limiter ou interdire aux fans d’entrer dans Augusta National, et pourrait annuler certains des événements pré-tournoi qui sont devenus des traditions populaires au cours de la semaine.

Je viens de recevoir un texto d’un membre d’Augusta National: «Je crois que le tournoi se jouera. Les discussions se poursuivent. Limiter les clients semble probable. Peut-être pas du tout. Clôture des rondes d’entraînement, annulation du Par-3 … tout est sur la table. Attendez-vous à une annonce la semaine prochaine. »

– Alan Shipnuck (@AlanShipnuck) 12 mars 2020

Ce plan pourrait changer si la pandémie s’aggrave dans les semaines à venir, et les Masters pourraient encore être annulés. Le membre a ajouté à Shipnuck: «Si les chiffres augmentent, cela change tout.»

Joel Beall de Golf Digest a également signalé que le Masters met toutes les options sur la table en ce moment. De multiples sources lui ont dit que l’annulation du tournoi “n’est pas attendue pour le moment”.

Si les clients sont autorisés à franchir les portes, les billets pour les Masters de cette année pourraient être beaucoup plus abordables – c’est-à-dire le coût du loyer d’un mois au lieu, disons, de trois ou quatre. Les billets Masters sont parmi les plus difficiles et les plus chers à acquérir dans le sport, avec des prix qui montent à des niveaux irréalistes juste pour voir une journée en personne.

Comme tout le reste du Masters – de ses prix de concession à ses règles contre la course à pied – la billetterie fonctionne différemment que dans le reste du monde du sport. Le nombre quotidien de clients autorisés sur le terrain est plafonné et un système de badges garde les billets entre les mêmes mains pendant de nombreuses années. C’est le tournoi de golf le plus célèbre au monde, qui se déroule sur un site non rotatif qui se trouve être le parcours de golf le plus célèbre au monde. La demande a tendance à être importante.

Cette année, cependant, pourrait être une exception, grâce à la «vente de coronavirus», comme l’a dit Dan Wetzel de Yahoo. Les prix des billets quotidiens pour les rondes d’entraînement et les jours de tournoi baissent considérablement, parfois plus de 50% par rapport aux sommets de ces dernières années. Selon Outside The Cut, qui a pour la première fois mis en lumière certaines de ces fortes baisses de prix lundi, un badge rond du jeudi cette année coûtera aussi peu que 1596 $. Le prix de revente moyen de jeudi était de 4 697 $ (via TickPick) au début de mars de l’année dernière.

Outside the Cut a également présenté les chiffres de SeatGeek, qui ont mesuré la baisse des prix de cette année à environ 50% pour les quatre jours du tournoi. Wetzel a cité une recherche de TicketIQ.com, qui a cité le prix moyen demandé jeudi à 3616 $ en 2016, 3211 $ en 2017 et 4475 $ en 2018, avec un prix bas pour le premier tour de cette année actuellement à 1080 $ sur SeatGeek et 1458 $ sur StubHub.

Le Masters est un ticket difficile à tout moment de l’année, les e-mails de rejet de loterie étant désormais une tradition estivale. Ces dernières années, cependant, le marché de la revente a généralement monté en flèche au printemps. Le retour sain et compétitif de Tiger Woods au jeu, ainsi que quelques autres scénarios, ont inspiré Jim Nantz à appeler 2018 le Masters le plus attendu de tous les temps. Cette année, la volonté de Woods est censée revenir en tant que champion en titre improbable, et il y aura probablement beaucoup d’intérêt. Malgré les meilleurs efforts d’Augusta National pour réprimer la revente, les prix pourraient avoir dépassé le marché de l’année dernière.

Mais le monde du sport tient compte des impacts du coronavirus, et les organisations de santé du monde entier déconseillent les grands rassemblements publics. Les événements sportifs ne sont guère vitaux pour la société et la protection des personnes contre les environnements susceptibles d’entraîner la propagation du virus devrait être une priorité absolue. Nous avons déjà vu des tournois de conférences collégiales de basket-ball et des tournois majeurs de tennis annulés. Une course NASCAR a été reportée et les matchs du tournoi NCAA sont, pour l’instant, fermés au public. La NBA et la LNH ont suspendu leurs saisons.

Le Masters pourrait annoncer son plan la semaine prochaine. Augusta National, qui commente rarement quoi que ce soit publiquement, a publié un communiqué le mercredi 4 mars, déclarant que les Masters et Augusta National Women’s Amateur se déroulent comme prévu, pour le moment.

Augusta National surveille non seulement la situation de près, mais consulte également les experts concernés, notamment l’Organisation mondiale de la santé, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le Department of Public Health de la Géorgie et les autorités locales.

Grâce à cette collaboration et sur la base de notre connaissance de la situation actuelle, nous procédons comme prévu pour les finales nationales d’Augusta National Women, les finales nationales Drive, Chip and Putt et le tournoi des maîtres. Nous continuerons à examiner les faits et informations disponibles avec les experts et les autorités, à prendre des précautions et à prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées.

Le PGA Tour a également publié une déclaration le 2 mars disant qu’il n’y a “aucun changement d’horaire prévu” à son calendrier, mis à part l’interruption déjà annoncée de la série du PGA Tour China. Après l’annulation de SXSW à Austin, une autre déclaration du Tour a été publiée le 6 mars, indiquant que le match de WGC à Austin se poursuivrait comme prévu avec les fans présents. Il y a également eu des rumeurs rampantes et des démentis de la part de la PGA d’Amérique selon lesquels le championnat PGA, prévu pour la mi-mai à San Francisco, pourrait être déplacé.

Cette semaine, le championnat des joueurs de TPC Sawgrass a annoncé qu’il se déroulerait comme prévu. The Players est le joyau de la couronne du PGA Tour, joué au siège de la ligue avec le plus gros sac à main du jeu (atteint 15 millions de dollars cette année). C’est aussi un festival de golf typiquement grandiose et joyeux, réparti sur le Stadium Course, avec de nombreuses entreprises partenaires.

Cependant, le tournoi devrait être fermé aux fans au cours des trois derniers jours, ainsi qu’à l’arrêt du PGA Tour la semaine prochaine. Le nombre de spectateurs pour The Players, sur le site Web du championnat en 2019, est d’environ 200 000 personnes réparties sur quatre jours de tournoi.

La demande pour un billet Masters est cependant beaucoup plus élevée que la demande pour un billet Joueurs. Cette année, vous pouvez – peut-être – être en mesure d’en acheter un. Que vous puissiez l’utiliser, c’est une autre affaire.