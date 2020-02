Si Jrue Holiday est disponible, une «guerre des enchères» commencerait

L’une des choses que Brian Windhorst d’ESPN associe à Jrue Holiday est la défense du meneur de jeu de Damian Lillard lors du balayage des Portland Trail Blazers des Pélicans de la Nouvelle-Orléans lors des éliminatoires de 2018.

Windhorst a rappelé cette série en parlant de vacances dans une édition du Lowe Post axée sur les délais commerciaux lundi pour décrire pourquoi une équipe le voulait.

“S’ils mettaient Jrue Holiday à disposition, il y aurait une guerre d’enchères”, a déclaré Windhorst.

Pourtant, Windhorst et l’animateur de podcast Zach Lowe n’étaient pas sûrs des plans des pélicans pour la garde.

“Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer avec Jrue Holiday”, a déclaré Lowe. “Il est le nom le plus sexy qui serait sur le marché; Je ne peux tout simplement pas dire combien il est réellement sur le marché. “

Windhorst semblait également penser que les Pélicans ne cherchaient pas à échanger des vacances. La Nouvelle-Orléans a attribué les difficultés de début de saison à sa jeunesse, a déclaré Windhorst, et Derrick Favors, en rejoignant l’équipe à la mi-décembre, a contribué à les stabiliser.

Si quelque chose, pense Windhorst, ils cherchent à ajouter un vétéran, pas à en soustraire un.

Mais si les Pélicans annoncent qu’ils écouteront les offres, il y aura un intérêt immédiat.

Windhorst et Lowe ont nommé les Miami Heat et Denver Nuggets comme des équipes spécifiques sur lesquelles Holiday aurait du sens.

“Si je suis à Miami et que j’ai échangé pour Jrue Holiday d’ici jeudi, je pense que j’ai une chance de gagner l’Est cette année”, a déclaré Windhorst.

Cela dit, ni l’un ni l’autre n’étaient sûrs de la façon dont les paquets commerciaux fonctionneraient et de ce que les pélicans considéreraient comme une action utile pour le présent et pour l’avenir.

Avec l’ensemble de la Nouvelle-Orléans montrant de bonnes capacités de manipulation de balle et un QI élevé, a noté Lowe, Holiday est un ajustement parfait qui ne demande pas une utilisation élevée. Cependant, comme il a 29 ans, il est logique à la Nouvelle-Orléans de le renverser s’ils pouvaient recevoir plusieurs choix de première ronde et un joueur plug-and-play pour s’intégrer au corps plus jeune.

Windhorst se pencha vers le maintien de Holiday, qualifiant sa spéculation de «au fait, je ne l’échangerais pas».

Holiday a encore deux ans sur son contrat avec les Pélicans, dont le deuxième est une option de joueur d’une valeur de plus de 26 millions de dollars.

La Nouvelle-Orléans se rapprochant de la huitième graine des Grizzlies de Memphis et de la date limite des échanges jeudi, l’équipe devra décider rapidement s’ils vont devenir des vendeurs – et à quel prix cela coûterait.

.