Si la NBA reprend, le propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta, ne s’attend pas à des fans

Lorsque le nouveau coronavirus (COVID-19) a commencé à apparaître sur le radar américain début mars, le propriétaire des Houston Rockets, Tilman Fertitta, était vocalement opposé à la perspective de matchs de la NBA sans fans.

Mais avec le hiatus COVID-19 de la ligue depuis plus d’un mois et sans fin immédiate en vue, il semble que Fertitta ait changé d’avis.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses et conseiller en santé de la Maison Blanche, a déclaré que la voie du retour des sports implique probablement des jeux sans fans – ainsi qu’une procédure de quarantaine relative pour les joueurs et des tests généralisés.

Dans une récente interview avec Marty Smith d’ESPN, Fertitta a semblé approuver un concept similaire pour la reprise de la saison 2019-2020. Il a dit:

C’est une crise horrible, ce coronavirus. Nous avons toujours dit “Mon Dieu, quand nous reviendrons, je veux jouer devant les fans.” Je ne pense pas que nous allons pouvoir jouer devant les fans, parce que ça ne va pas être la bonne chose à faire. Si nous pouvons tester les joueurs et nous assurer que tout le monde est en bonne santé et que personne n’a un autre problème d’asthme ou quelque chose qui pourrait leur causer un problème, je pense que ce serait formidable pour nous de commencer à jouer au basket chaque fois que les médecins et la NBA nous le disent c’est d’accord. Ce serait dommage de ne pas jouer au basket et de terminer cette année.

Plus tard dans l’interview, Fertitta a souligné que l’environnement doit être sûr non seulement pour les joueurs, mais aussi pour le personnel de soutien qui devrait être avec les joueurs lors des matchs – même s’il n’y a pas de fans.

Fertitta est également propriétaire du groupe de restaurants Landry et de la chaîne de casinos Golden Nugget, et il fait partie du nouveau conseil consultatif du gouverneur du Texas, Greg Abbott, chargé d’aider à rouvrir l’État au milieu de la pandémie.

