Siakam et Lowry mènent le triomphe des Raptors contre certains soleils d’un bon Ricky Rubio

Victoire de Toronto Raptors avant Soleils de Phoenix par 123-114 dans un duel très confortable pour les Canadiens dans lequel il convient de souligner Pascal Siakam avec 33 points, Kyle Lowry avec 28 et Norman Powell avec 26. Chris Boucher a contribué 19 unités de la banque. Marc Gasol et Serge Ibaka restent blessés. Dans les Suns, les meilleurs étaient toujours les mêmes, Devin Booker (22 points et 10 passes) et Ricky Rubio (16 points et 10 passes). Ils ont besoin d’autre chose pour gagner des matchs, nous verrons ce qu’ils peuvent faire l’été prochain.

