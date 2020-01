Sidelined Joel Embiid donne son avis sur Sixers, rôle avec Al Horford

Les Philadelphia 76ers continuent de travailler leurs plis sur le sol alors qu’ils travaillent sur leur alignement maladroit. La plus grande gêne sur le sol est le duo de Joel Embiid et Al Horford en contrebas. Ce sont deux grands hommes plus traditionnels qui peuvent tirer mais préfèrent faire la plupart de leur travail par la poste.

Ainsi, avec Embiid mis à l’écart depuis le 4 janvier avec un ligament collatéral radial déchiré dans la main gauche, il a pu observer l’équipe un peu de loin et observer un peu.

Par exemple, Ben Simmons et Josh Richardson ont chacun récemment remporté le prix du joueur de la semaine de la Conférence de l’Est, ce qui est impressionnant. Ensuite, il y a Furkan Korkmaz qui est devenu le bombardier 3 points que l’entraîneur Brett Brown a essayé de développer toute la saison.

“C’est super, je suis content pour eux. Ils ont été exceptionnels », a déclaré Embiid. “Je ne peux pas oublier Furkan, je pense qu’il a aussi besoin de beaucoup de crédit. De temps en temps, nous avons du mal à tirer le ballon et je pense que c’est lui qui a été le plus constant, mais tout le monde a fait du bon travail. »

Ensuite, il y a la pièce de Horford. Le grand vétéran affiche en moyenne 13,4 points, 7,3 rebonds et 5,1 passes décisives depuis la sortie d’Embiid. Tous ces chiffres sont supérieurs à ses moyennes de saison et c’est quelque chose à surveiller.

“C’est toujours un défi”, a ajouté le All-Star. “Les nouveaux gars apprennent à jouer les uns avec les autres, mais je pense que nous finirons par réussir.”

Embiid estime que l’association avec Horford n’a pas beaucoup de problèmes à résoudre. Le grand défi pour le duo est qu’ils n’ont pas beaucoup d’espacement pour travailler lorsqu’ils sont sur le sol.

“Ce n’est vraiment rien”, a-t-il expliqué à propos du duo. “Je pense que parfois, nous avons eu du mal avec l’espacement au sol et ce n’est pas à propos de nous. Je pense qu’il a été formidable, je pense qu’il a fait un excellent travail. Je pense que c’est surtout à propos de l’équipe. Nous essayons toujours de savoir quand mettre tout le monde à terre, mais ça va aller. “

Les Sixers accueilleront les Lakers de Los Angeles samedi avant d’accueillir les Golden State Warriors mardi. Embiid sera réévalué lundi dans l’espoir qu’il puisse revenir le plus tôt possible.

