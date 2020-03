“S’il n’y a pas de public, je ne jouerai pas”

Los Angeles star Lakers LeBron James il a fermement déclaré qu’il n’était pas disposé à jouer s’il était décidé qu’il ne rendrait pas public les tribunaux. Le joueur des Lakers a précisé sa position après la victoire des Lakers sur les Bucks, concernant une mesure qui a été rejetée par de nombreux joueurs de la NBA.

03/07/2020 à 11:28

CET

«Je ne vais pas jouer. Ils ont besoin de fans. C’est pour ça que je joue. Je ne joue pas pour mes coéquipiers. Je le fais pour les fans. . Faites ce que vous voulez “, a-t-il dit LeBron James après le match quand on le lui a demandé.

Les Golden State Warriors ont confirmé que ce samedi soir leur match sera joué contre les Sixers de Philadelphie comme prévu, bien que le Département de la santé publique de San Francisco ait conseillé l’annulation ou le report de “grandes réunions, telles que des concerts, des événements sportifs, des conventions”. ou de grands événements communautaires.

Les Warriors ont rapporté qu’ils se sont coordonnés avec l’exécutif de la NBA et les responsables locaux et ont reçu l’autorisation de jouer le match comme prévu.

L’expansion rapide du coronavirus par les États-Unis a amené la NBA à commencer à mettre en œuvre des mesures telles que la recomkenation de retirer la salutation avec les mains aux fans et parmi les joueurs eux-mêmes, en plus d’en étudier d’autres plus énergiques.

Ainsi, elle a adressé une déclaration aux 30 franchises dans lesquelles elle leur recommande d’évaluer et de planifier la possibilité de jouer à des jeux sans public dans les tribunes, ne permettant l’accès aux installations qu’au “personnel essentiel”.

