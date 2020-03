Silas obtient la 10 000e planche; Boston détient Heat à 17 paniers

Ce jour-là en 1976, l’attaquant de puissance des Celtics de Boston Paul Silas des Boston Celtics est devenu le troisième joueur de l’histoire de la NBA à tirer 10000 rebonds (Bill Russell et Bill Bridges étaient les deux autres) avant qu’il n’ait marqué autant de points.

Silas est originaire de l’Arkansas qui a joué au ballon collégial avec les Bluejays de Creighton et en NBA avec les Hawks de St. Louis / Atlanta et les Phoenix Suns avant de venir aux Celtics, où il a remporté des championnats en 1974 et 1976.

Le jalon est survenu dans une défaite de 93-83 contre les Buffalo Braves, avec Silas avec 10 points et 15 rebonds dans la défaite.

C’est également l’anniversaire de Boston égalant un record de la NBA en 1986 avec 27 victoires consécutives à domicile après avoir battu les Nets de l’époque du New Jersey 122-117, égalant le total établi par les Lakers de Minneapolis de l’époque en 1950.

Les Celtics étendraient leur record à 38 matchs la saison prochaine, perdant finalement contre les Washington Bullets au Hartford Civic Center le 2 décembre 1986.

En 2008, à cette date, Boston a limité le Heat de Miami à seulement 17 buts sur le terrain dans un éclatement de 88-62. Il s’agit du plus petit nombre de buts marqués dans un match de la NBA depuis l’introduction du chronomètre des tirs en 1954.

C’est aussi la date de trois victoires à Boston depuis la saison de leur dernier championnat en 2007-08.

Le premier a été l’éruption 88-62 susmentionnée de Miami en 2008, et après le match, Paul Pierce n’a pas hésité à critiquer l’équipe que le Heat a alignée cette saison-là.

“Mec, je vais vous dire la vérité”, a-t-il commencé (via l’Associated Press). “Ils ont fait venir des D-Leaguers, donc je pense que nous venons de gérer nos affaires”, a déclaré Pierce, se référant à la ligue de développement de la NBA avant de changer son nom pour la G League.

“Nous sommes censés faire ça. Nous savions que c’était un match que nous étions censés gagner, et nous nous sommes concentrés sur le saut et sommes sortis et l’avons fait. »

C’est également la date à laquelle Boston a fait exploser les Timberwolves du Minnesota 100-79, alors que Garnett, alors âgé de 35 ans, a réalisé une performance de 24 points et 10 rebonds pour vaincre son ancienne équipe.

“Je pense que KG l’a pris ce soir”, a déclaré Anthony Tolliver du Minnesota avec l’aimable autorisation de l’Associated Press. “Je suis sûr qu’il a entendu beaucoup de choses sur Kevin Love comme le meilleur attaquant de la ligue.”

Enfin, en ce jour de 2015, les Celtics ont remporté un match difficile contre les Hornets de Kemba Walker, alors meneur de Charlotte.

La franchise du Massachusetts a remporté 116-104 malgré 28 points et 12 passes décisives du produit UConn, qui a monté un assaut intense dans le cadre final qui a finalement échoué.

Boston est revenu en huitième place dans l’Est pour se remettre en lice avec une sortie de 30 points et 8 rebonds pour le gardien Avery Bradley.

.