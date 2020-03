Silver réagit à la remarque du maire de New York au sujet des tests de COVID-19 effectués par Nets

Après que les Brooklyn Nets aient publié une déclaration révélant que quatre des joueurs de l’organisation avaient été testés positifs pour COVID-19 mais qu’un seul avait présenté des symptômes, le maire de New York, Bill de Blasio, a souhaité aux joueurs une “récupération rapide” sur Twitter.

Cependant, il a exprimé un certain mécontentement:

Mais, avec tout le respect que je vous dois, toute une équipe de la NBA ne devrait PAS se faire tester pour COVID-19 tant qu’il y a des patients gravement malades qui attendent d’être testés.

Les tests ne devraient pas être destinés aux riches, mais aux malades.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a été invité à répondre à ces remarques mercredi lors de sa comparution sur ESPN Sportscenter. Il n’a laissé aucune pierre non retournée avec son explication:

Je comprends, bien sûr, son point de vue, et il est regrettable que nous soyons dans cette position en tant que société où il est procédé au triage en ce qui concerne les tests et donc la question fondamentale, évidemment, est qu’il y a des tests insuffisants. Je dirais seulement que dans le cas de la NBA, nous avons suivi les recommandations des responsables de la santé publique. Je veux dire, permettez-moi de commencer par la situation à Oklahoma City mercredi soir dernier, l’Utah Jazz n’a pas demandé à être testé. Le responsable de la santé publique de l’Oklahoma, sur place, a non seulement exigé qu’ils soient testés, mais ils n’ont pas été autorisés à quitter leur vestiaire, qui était pendant au moins quatre heures après le match, où ils devaient rester, masqués. dans les vestiaires. Ils ne pouvaient pas partir avant que les autorités sanitaires ne les aient testés.

C’était notre premier cas. Puis ce qui a suivi, quand ils ont eu un test positif supplémentaire le lendemain, le protocole a ensuite suivi que nous étions – que nous avons ensuite suivi avec les responsables de la santé et les recommandations de nos médecins, que nous avons examiné, essentiellement, ce groupe d’équipes qui était le plus proche de l’équipe initiale qui avait été testée positive. puis ce cercle s’est étendu à partir de là. Donc, je le comprends, mais nous avons eu huit équipes NBA, des équipes complètes, qui ont été entièrement testées maintenant et des membres d’autres équipes qui ont montré des symptômes. Et, encore une fois, je comprends du point de vue de la santé publique pourquoi certaines personnes ont réagi comme elles l’ont fait. Mais je dirais que du point de vue de la NBA, nous suivions les directives.

Silver a également ajouté:

Et je voudrais juste ajouter en plus de cela, autant de crédit que les gens ont donné à la NBA pour être un précurseur ici – et encore une fois, pensez à ce qui a changé en seulement une semaine. Lorsque nous avons suspendu notre saison mercredi soir dernier, personne, à ma connaissance, aucun responsable de la santé publique, certainement personne ne m’a contacté et m’a dit: «La NBA ne devrait plus jouer.»… Mais pour le fait que nous ayons testé Rudy Gobert, il y a une chance que nous jouions depuis plusieurs jours. … Encore une fois, je comprends qu’il y a de nombreux aspects à ces problèmes, mais je pense aussi qu’en raison d’un joueur de la NBA testé et du genre d’attention qu’il a apporté, mon sentiment était – en particulier chez les jeunes aux États-Unis – les gens n’étaient pas prendre ces protocoles au sérieux jusqu’à ce que la NBA fasse ce qu’elle a fait.

Le commissaire de la NBA a également expliqué comment les joueurs de la ligue peuvent être définis comme des super-diffuseurs en raison de leur âge, de la proximité dans laquelle ils travaillent les uns avec les autres, de la fréquence à laquelle ils voyagent et de la façon dont ils traitent souvent avec les grands groupes. Silver a également ajouté qu’il “n’était honnêtement pas très surpris” par quatre membres des Nets testés positifs pour COVID-19

Je pense, sur la base de ce que nous entendons, et compte tenu du manque de tests disponibles, mon sentiment est dans la région de New York que si vous preniez presque n’importe quel groupe de New Yorkais au hasard, il serait probable – de plus en plus probable qu’il y ait quelques tests positifs.

De ces quatre joueurs des Nets, un seul nom a été signalé: Kevin Durant.

