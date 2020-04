Simers Sixers abandonne le match 4 aux Celtics alors que Jayson Tatum marque 29

Alors que tout le monde est coincé en quarantaine, il manque un ballon de basket NBA, il y a un site Web qui simule toute l’action des séries éliminatoires en ce moment pour essayer de nous obtenir notre solution de basket-ball.

Strat-O-Matic a simulé les éliminatoires de la NBA 2020 en temps réel et les 6 Philadelphia 76ers sont entrés dans le match 4 samedi avec une chance de prendre le contrôle de 3-1 sur le rival 3 têtes de série, les Boston Celtics. Les Sixers avaient remporté les matchs 1 et 3 de la série simulée et ils avaient l’avantage de jouer à domicile de leur côté.

Cependant, les Celtics sont repartis avec une victoire importante samedi 118-111 pour égaliser la série à 2-2. Les Celtics ont reçu 29 points de Jayson Tatum, 28 points et huit rebonds de Gordon Hayward, et 23 points, 10 passes décisives et six rebonds de Kemba Walker.

Quant à Philadelphie, Joel Embiid était énorme à l’intérieur avec 32 points, 23 rebonds et sept passes décisives et Ben Simmons avait 24 points, huit passes décisives et sept rebonds, mais ce n’était pas suffisant. Les Sixers ont commis 21 revirements, six de Simmons, et ils ont tiré 6 pour 28 en profondeur.

C’est une mauvaise perte pour Philadelphie car cela représente une occasion manquée. Les Sixers avaient un court à domicile de leur côté et ils l’ont laissé filer. Maintenant, ils doivent retourner à Boston mardi et essayer de le récupérer. C’est difficile à faire étant donné qu’ils n’ont pas été une très bonne équipe sur route cette année. Ce fut un choc qu’ils aient pris le premier match, pour commencer.

.