Simmons veut Devin Booker à Philadelphie

Avant que la normalité n’éclate et que le coronavirus occupe une place centrale dans la vie, la NBA se préparait à affronter les séries éliminatoires tandis que certaines équipes cherchaient du coin de l’œil le libre arbitre. Voilà ce que Philadelphia 76ers, qui, en dépit d’être en bonne position, envisageait de transférer leur star signant Al Horford et tout membre de la franchise.

Depuis le départ de JJ Redick pour les Pélicans, on parle que les Sixers iront au sommet par un garde de tir et malgré le fait que de nombreux noms aient sonné, aucun n’a fini par arriver. Ben simmons Il aurait pu donner le soupçon de son favori, car au milieu d’une émission en direct tout en jouant à des jeux vidéo, l’Australien a commis un sincéricide et a avoué qui il voulait, bien que plus tard il ait voulu le nier sans trop de force.

“J’aimerais que Book vienne à Philly”

(@TheBallRealm) pic.twitter.com/lRNY9keG5w

– NBA Central (@TheNBACentral) 6 avril 2020

“Je souhaite que Booker vienne à Phila” étaient les mots de Simmons, faisant allusion à rien de plus ou de moins que Devin Booker, escorte des soleils. Le joueur est la pièce maîtresse de Phoenix, mais les mauvais résultats que l’équipe obtient année après année peuvent faire de Booker un “Anthony Davis” et commencer à exiger un transfert, certains Sixers ayant encore plusieurs choix et de bons joueurs qui ils partiraient comme candidats pour conclure un accord.

Il convient de rappeler que Simmons et Booker ont partagé des jeux de jeux vidéo et qu’ils entretiennent de bonnes relations, sans analyser la grande adéquation pour les deux que cela signifierait de jouer ensemble et avec Joel Embiid en tant que partenaire. Peut-être du souhait et de l’échec de Simmons, il pourra entamer une négociation qui amènera la pièce manquante pour achever le processus.

.